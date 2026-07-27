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Antonio Conte y Roberto Mancini vuelven a la carrera por el puesto de seleccionador de Italia tras la retirada de Andrea Pirlo como candidato
La candidatura de Pirlo se viene abajo en medio de la polémica
Pirlo parecía destinado a dirigir la selección italiana, pero el excentrocampista ha confirmado que ya no opta al cargo. La razón es un conflicto de intereses por su vínculo comercial con una empresa de apuestas, situación que le ha frustrado.
En un comunicado, añadió: «En los últimos días, he observado con gran amargura cómo se desarrollaba el debate en torno a mi nombre y a la posibilidad de que asumiera el cargo de seleccionador de Italia».
El campeón del mundo en 2006 subrayó que su acuerdo con la firma rusa Fonbet no tenía connotaciones políticas y rechazó que se le atribuyeran ideas que no comparte: «Es lamentable que una decisión deportiva se haya convertido en un debate público que me asigna motivos inexistentes».
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Mancini y Conte lideran la carrera por las primarias
Tras la salida de Pirlo, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, busca un técnico con más experiencia. Mancini, amigo suyo, encabeza la lista por delante de Conte, según «Tutto Sport».
Mancini, amigo de Malagò, aceptaría el cargo pese a sus anteriores experiencias en Arabia Saudí y Catar.
Conte, popular entre el público y la liga, es visto como el candidato ideal para reconstruir la plantilla. Aunque aún no hay contacto oficial, su etapa 2014-2016 sigue siendo prestigiosa. Sus exigencias económicas —superiores a 4 millones de euros al año— podrían cubrirse con patrocinadores.
Maldini y Leonardo dimiten de sus cargos en la FIGC
El giro hacia Mancini y Conte ha generado una profunda división interna en la federación. Paolo Maldini y Leonardo, clave en el nombramiento de Pirlo, han renunciado a sus cargos de director técnico y asesor especial.
Ambos alegaron que no se les concedió la autonomía prometida al incorporarse hace solo 16 días.
Su salida, junto a la de Maldini, anticipa una reorganización total de la jerarquía deportiva. Malagò intentó un acuerdo, pero su preferencia por un técnico joven y «visionario» como Raffaele Palladino chocó con la apuesta presidencial por la experiencia.
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Opciones alternativas en caso de que las grandes marcas fallen
Si no se cierran los acuerdos con Mancini o Conte, se barajan otras opciones. Stefano Pioli, con experiencia al lado de Maldini, es la alternativa más flexible, aunque la salida de los directivos complica su llegada. También se plantea a Silvio Baldini, actual técnico de la sub-21, pese a ser una figura controvertida en la FIGC.
La decisión debe tomarse en las próximas 48 horas, pues el abanico se redujo tras la negativa de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti.
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