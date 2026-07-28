Antonio Conte, sin equipo: ¿qué hará? Espera un reto en marcha, volvería a la Juventus

No será Antonio Conte el nuevo seleccionador de Italia. La confirmación ha llegado hoy, de las palabras del presidente federativo Giovanni Malagò: "Tengo una muy buena relación con él, pero aquí alguien sigue razonando de una manera distinta a la realidad de hoy, que no es la realidad de ayer. Hoy hay un entrenador y un presidente del Club Italia, el motivo por el que se separaron los caminos con Maldini y Leonardo es precisamente este. La idea siempre ha sido Mancini y Ranieri. Conte podía ser sin duda un candidato para el puesto de entrenador, pero hace tiempo que no hablo con él". El exentrenador de Chelsea e Inter era la primera opción de la Lega Serie A, pero no encontró terreno fértil en la federación. Tras el final de su etapa en el Napoli, cerrada con un Scudetto y una Supercopa italiana, habría regresado de buen grado a la selección, a la que dirigió de 2014 a 2016. Ahora que está oficialmente fuera de juego, tendrá que cambiar sus planes.