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Antonio Conte rompe su silencio sobre el puesto en el Manchester United y un regreso a la Premier League
Conte quita importancia a un regreso rápido
Conte ha enfriado las especulaciones que apuntaban a que está preparado para un regreso inmediato a los banquillos. El exentrenador de Chelsea y Tottenham está sin equipo desde dejar el Napoli en verano. Sin embargo, el italiano se negó a descartar por completo una vuelta a Inglaterra en el futuro.
El United ha sido vinculado insistentemente con Conte tras un desastroso inicio de temporada con Carrick. El Manchester United ha firmado su peor arranque de siempre en una temporada de la Premier League, igualando su registro más negativo. Para empeorar las cosas, el equipo de Carrick fue eliminado recientemente de la Carabao Cup tras una derrota ante el Brighton.
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El fútbol inglés utiliza bazucas financieras
En una entrevista con The Athletic, Conte admitió que otro cargo en el fútbol inglés sigue atrayéndole. También afirmó que consideraría aceptar un trabajo con la temporada en marcha "si merece la pena", antes de destacar el inmenso poder financiero de la Premier League.
"Hoy en Inglaterra están usando bazucas, mientras que en todas partes siguen usando una pistola", explicó Conte. "Pero también debemos tener cuidado con cómo se gasta el dinero. Por eso antes hablábamos de hacer las valoraciones correctas, de tener una visión, porque puedes tener el dinero, sí, pero tienes que gastarlo con inteligencia".
Honrar una historia de victorias
Conte ha ganado títulos de liga tanto en Inglaterra como en Italia, lo que le convierte en un candidato evidente para los grandes banquillos de toda Europa. Además del United, la Juventus también ha sido vinculada con su exentrenador, aunque el club de la Serie A respaldó recientemente al actual técnico, Luciano Spalletti.
Para Conte, cualquier posible nuevo proyecto debe ir acompañado de un deseo feroz de alcanzar el éxito definitivo. El apasionado italiano dejó claro que solo quiere trabajar en un entorno que aspire a la grandeza.
Añadió: "Si vas a un club cuya historia habla por sí sola, una historia hecha de trofeos, títulos de liga y victorias, solo puedes honrar esa historia de una manera: teniendo la ambición de devolver a ese club, si hoy no está ahí, a la lucha por esos objetivos.
"Sé perfectamente que solo un equipo puede ganar cada año, pero debo llevar en mi corazón, e inculcar en el corazón de los aficionados, mis jugadores y mis directivos, esa chispa, esa esperanza que te hace decir: ‘Joder, podemos ganar’.
"Hay muchos clubes que han perdido un poco de vista su historia. Me gustaría ir a uno de esos clubes para quitar el polvo a esa historia y hacer que vuelva a brillar. Clubes donde hay presión, donde, en última instancia, sabes perfectamente que no vas allí solo para participar, sino para competir".
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Reavivar de nuevo esa chispa ganadora
Mientras Conte parece dispuesto a esperar su momento, la presión sigue aumentando sobre Carrick en Mánchester. El United busca desesperadamente soluciones para dar la vuelta a una temporada decepcionante. Si surge una oportunidad en Old Trafford o en otro lugar, Conte parece preparado para exigir un compromiso total al club que finalmente lo contrate.
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