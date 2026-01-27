Antonio Conte responde de manera brutal a las afirmaciones de Diego Costa de que el exentrenador del Chelsea es un 'tipo muy amargado' que 'no tiene sexo en casa'

La guerra verbal entre los dos personajes temperamentales se ha reavivado antes de un esperado enfrentamiento de la Liga de Campeones. A Conte, ahora a cargo del Napoli, se le preguntó sobre los comentarios de su exdelantero durante una conferencia de prensa previa al partido contra su antiguo club, el Chelsea. El técnico italiano se negó a entrar en un debate detallado sobre su vida personal, pero ofreció una mordaz evaluación del intelecto de aquellos que lo critican.

"Honestamente, no soy una persona que pierde energía leyendo lo que la gente dice en el periódico", dijo el hombre de 56 años. "Sé muy bien que alrededor del fútbol hay personas inteligentes, personas inteligentes y personas estúpidas, así que no pierdo mi tiempo leyendo a personas inteligentes o estúpidas".

Conte luego pasó a desmontar la narrativa de que él fue el único responsable de la ruptura en su relación, afirmando que el internacional español estaba constantemente buscando una puerta de salida incluso mientras levantaban juntos el trofeo de la Premier League en 2017.

"Diego Costa jugó conmigo una temporada, así que puedo hablar del fútbol", continuó el entrenador. "Creo que ganamos juntos la liga y él quiso irse tres veces en la misma temporada. Lo sé. Después del Chelsea, no sé qué le pasó a él".