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cm grafica conte juve milan
Emanuele Tramacere
Traducido por

Antonio Conte: «Por ahora no hay negociaciones avanzadas. Estoy dispuesto a dialogar; nunca he pedido plenos poderes»

A. Conte
Manchester United
AC Milán
Juventus

El entrenador de Salento ha aclarado los rumores que lo vinculan con el Manchester United y la Juventus.

Tras el final de su etapa en el Napoli, Antonio Conte se ha convertido inevitablemente en uno de los entrenadores de los que más se habla y más deseados, tanto en Italia como fuera de ella, por los aficionados y los clubes que se plantean cambiar de entrenador en plena temporada.

En las últimas semanas, su nombre se ha vinculado en Italia a los banquillos de la Juventus y el AC Milan como posible sustituto de Luciano Spalletti y Ruben Amorim, pero los rumores más importantes, que están cobrando fuerza en las últimas horas, lo sitúan entre los principales candidatos al banquillo del Manchester United para sustituir a Michael Carrick, una posibilidad cada vez más probable.

Precisamente después de los rumores publicados en Inglaterra sobre los motivos que frenarían al Manchester United (LEE AQUÍ), el propio Conte ha querido pronunciarse para desmentirlos rotundamente, aunque ha dejado una puerta muy abierta.

  • Las «dudas» del United

    Precisamente hoy, varios medios italianos e ingleses, citando fuentes internas del Manchester United, habían confirmado las dudas de la directiva inglesa sobre Conte, considerado un candidato de primer nivel, pero sobre el que persisten varias reservas.

    La primera, mencionada por Conte en su mensaje, era su fuerte carácter, por el que se considera que podría haber varios enfrentamientos con los jugadores y el club.

    La segunda está relacionada con sus exigencias de que no se interfiera en absoluto en su trabajo, con lo que pediría, en la práctica, plenos poderes (algo que el entrenador también ha desmentido).

    La tercera es que la revolución que tendría en mente llevaría al Manchester United a una enésima ventana de fichajes con grandes gastos y unas cuentas cada vez más sobrecargadas.

  • conte storia social mercato

    EL MENSAJE EN REDES SOCIALES

    Conte, habitualmente poco activo en las redes sociales, ha respondido a los rumores ingleses a través de una historia de Instagram. Ha optado por desmentir que haya negociaciones avanzadas y, sobre todo, las supuestas exigencias que estarían frenando a los Red Devils, aunque ha confirmado que está abierto a escuchar posibles propuestas.


    «A la luz de las informaciones publicadas en los últimos días por diversos medios de comunicación, tanto en Italia como en el extranjero, considero oportuno intervenir para aclarar la situación. Se me ha relacionado con numerosos clubes, pero por el momento no hay ninguna negociación en fase avanzada.

    Tras una magnífica y exitosa etapa al frente del Napoli, me tomaré el tiempo necesario para valorar cómo y cuándo volver a entrenar. Será una decisión meditada, que tomaré cuando considere que se dan las condiciones adecuadas.

    He leído sobre supuestas exigencias económicas y de plenos poderes que ya habría planteado a los clubes citados, así como sobre reservas relacionadas con lo que se define como mi “carácter fuerte”. Son versiones sin fundamento porque, a día de hoy, no existen elementos concretos en los que basar tales valoraciones.

    Si se presentara una oportunidad concreta, sería el momento de hablar con el club interesado y valorar juntos las condiciones de un posible acuerdo, respetando las necesidades de ambas partes y las características que definen mi trabajo como entrenador.

    Hasta entonces, cualquier hipótesis sobre mis exigencias y mi futuro profesional no pasa de ser una suposición y no puede considerarse un hecho».

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