Tras el final de su etapa en el Napoli, Antonio Conte se ha convertido inevitablemente en uno de los entrenadores de los que más se habla y más deseados, tanto en Italia como fuera de ella, por los aficionados y los clubes que se plantean cambiar de entrenador en plena temporada.

En las últimas semanas, su nombre se ha vinculado en Italia a los banquillos de la Juventus y el AC Milan como posible sustituto de Luciano Spalletti y Ruben Amorim, pero los rumores más importantes, que están cobrando fuerza en las últimas horas, lo sitúan entre los principales candidatos al banquillo del Manchester United para sustituir a Michael Carrick, una posibilidad cada vez más probable.

Precisamente después de los rumores publicados en Inglaterra sobre los motivos que frenarían al Manchester United (LEE AQUÍ), el propio Conte ha querido pronunciarse para desmentirlos rotundamente, aunque ha dejado una puerta muy abierta.