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Antonio Conte pone en alerta al Manchester United: El italiano vuelve a la carga para sustituir a Michael Carrick, que atraviesa un momento difícil
El técnico italiano busca un regreso inmediato
Según TEAMtalk, intermediarios que trabajan para el técnico de 57 años se han puesto en contacto con la directiva del Manchester United para confirmar que está dispuesto a sustituir a su entrenador, que atraviesa un momento difícil. El veterano técnico está sin equipo desde que dejó el Nápoles en verano tras ganar el título de la Serie A en su primera temporada y acabar segundo en la pasada. Su ofrecimiento llega después de que el United haya perdido cuatro de sus nueve primeros partidos y solo haya logrado dos victorias.
- Newscom World
Nuevo acercamiento tras el rechazo del verano
El entorno del italiano ya mantuvo conversaciones con el director de fútbol Jason Wilcox durante el verano, pero la directiva acabó dando a Carrick, de 45 años, el puesto de forma permanente después de que lograra la clasificación para la Champions League tras la salida de Ruben Amorim en enero.
Pese a no conseguir el puesto entonces, el exentrenador de la Juventus sigue convencido de que puede cambiar la situación en Manchester y desea volver a trabajar en Inglaterra. Su trayectoria en la Premier League le avala: ganó la liga y la FA Cup durante los dos años que pasó en el Chelsea hasta 2018. Después, entre 2021 y marzo de 2023, logró un porcentaje de victorias superior al 50 % en el Tottenham Hotspur, del que se marchó cuando el equipo del norte de Londres ocupaba la cuarta posición.
El malestar en el vestuario alimenta las especulaciones
La irregular trayectoria del equipo ha aumentado la preocupación entre los jugadores ante la posibilidad de que la directiva tome medidas pronto, una tensión que desencadenó el arrebato de Lisandro Martinez el martes, antes de que el defensa argentino publicara un comunicado para aclarar sus palabras.
Aunque los representantes de Conte han vuelto a ponerse en contacto con el club, todavía no se han iniciado negociaciones formales, ya que la directiva respalda públicamente a su actual entrenador. Sin embargo, fuentes internas del club reconocen que los resultados deben mejorar drásticamente.
Mientras tanto, las informaciones publicadas el miércoles indicaron que los directivos han señalado a un destacado entrenador de la Premier League como su objetivo prioritario. También suenan como posibles candidatos Julian Nagelsmann y Eddie Howe, exentrenador del Newcastle United, que recientemente rechazó a un club de la Champions League.
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Un derbi de máxima rivalidad pone a prueba el futuro del entrenador
El equipo de Carrick debe reaccionar de inmediato cuando visite el domingo a su rival Leeds United para aliviar la presión creciente. Aunque los dirigentes del club no han dado señales de una destitución inminente, el entrenador acabará pagando las consecuencias si los resultados no mejoran pronto. Con Conte a la espera junto a otros candidatos de renombre, el duelo de este fin de semana en Elland Road será decisivo.
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