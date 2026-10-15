El entorno del italiano ya mantuvo conversaciones con el director de fútbol Jason Wilcox durante el verano, pero la directiva acabó dando a Carrick, de 45 años, el puesto de forma permanente después de que lograra la clasificación para la Champions League tras la salida de Ruben Amorim en enero.

Pese a no conseguir el puesto entonces, el exentrenador de la Juventus sigue convencido de que puede cambiar la situación en Manchester y desea volver a trabajar en Inglaterra. Su trayectoria en la Premier League le avala: ganó la liga y la FA Cup durante los dos años que pasó en el Chelsea hasta 2018. Después, entre 2021 y marzo de 2023, logró un porcentaje de victorias superior al 50 % en el Tottenham Hotspur, del que se marchó cuando el equipo del norte de Londres ocupaba la cuarta posición.