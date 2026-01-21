Antonio Conte en el ojo del huracán por supuesta retención de jugadores del Napoli

Guiffredi aprovechó su entrevista para arremeter contra Conte, señalando que otros entrenadores de la Serie A están dando oportunidades reales a sus jóvenes.

“No me voy a dejar engañar por él. Es simplemente ridículamente chocante. Si Conte carece de valor para usar a los jugadores jóvenes, ese no es mi problema”, dijo. “Allegri juega con Bartesaghi, que estaba en el Sub-23 del Milan que descendió. Bernasconi jugó en el Sub-23 del Atalanta y ahora comienza con ambos, Juric y Palladino, como entrenadores. Francesco Pio Esposito juega regularmente en el Inter, y Gasperini eligió a un jugador nacido en 2009, Arena, que hace un año estaba en la Serie C.”

“Conte tiene que decidir si Marianucci y Ambrosino son jugadores del Napoli. Si lo son, debe tener el coraje de utilizarlos de verdad. ¡No significa unos minutos cada diez años! Si no, que digan que no pertenecen al Napoli y que busquen demostrarlo en otro lugar. No puede seguir manteniéndolos como rehenes. Teníamos acuerdos en marcha con Cremonese y Venezia, pero en el último mes se negó a dejarlos ir. Si los retiene y luego no les da ni un minuto en el campo, ¿para qué están aquí?”

El agente también explicó que Vergara había despertado interés de otros clubes italianos antes de abrirse paso en el primer equipo: “Varios clubes de la Serie A lo querían, pero tuvo la suerte de que se lesionaran otros jugadores en su posición, y así se le dio la oportunidad de jugar. La única manera de saber si estos jugadores son aptos para el Napoli es dejándolos jugar. Nadie hace carrera sentado en el banco, y no voy a permitir que me tomen el pelo.”