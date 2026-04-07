El puesto quedó vacante recientemente tras la marcha de Gennaro Gattuso, quien dimitió tras la derrota en la final de la repesca del Mundial ante Bosnia-Herzegovina. Las peticiones de una reforma total del organismo rector del fútbol italiano han suscitado la necesidad de que una figura de peso ocupe el puesto, y Conte es considerado uno de los principales candidatos.

Conte estuvo al frente de la selección nacional durante dos años, asumiendo el cargo en 2014 tras su salida de la Juventus. Dirigió 25 partidos con los Azzurri, con un balance de 14 victorias y cinco derrotas, pero su etapa llegó a su fin tras la derrota en cuartos de final de la Eurocopa 2016 ante Alemania en la tanda de penaltis. Desde entonces, ha entrenado al Chelsea, con el que ganó la Premier League; al Inter, con el que se alzó con el título de la Serie A; y al Tottenham, antes de llevar al Nápoles a conquistar el Scudetto la temporada pasada.