Antonio Conte defiende a Rasmus Hojlund, quien aún no ha marcado en la dolorosa derrota ante el Nápoles

La lucha del Nápoles por asegurarse un puesto entre los cuatro primeros sufrió un duro revés tras la dramática victoria del Bolonia en Nápoles el lunes. Sin Kevin De Bruyne ni Romelu Lukaku, los Partenopei se encontraron dos goles abajo, pero reaccionaron con fuerza gracias a Giovanni Di Lorenzo y Alisson Santos. Sin embargo, una acrobática volea de Jonathan Rowe en los últimos minutos condenó al equipo de Conte, dejando en duda su clasificación a la Liga de Campeones a falta de solo dos jornadas.