El parón de Conte en los banquillos podría llegar a su fin antes de tiempo, ya que, según Corriere della Sera, el United estaría estudiando un movimiento por el experimentado técnico italiano. Los dirigentes de Old Trafford mantienen discretamente abiertas sus opciones por si deciden prescindir del actual entrenador Carrick.

La posible decisión llega tras un arranque muy decepcionante de la nueva temporada de la Premier League. El Manchester United solo ha sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos, lo que ha generado dudas inmediatas sobre la trayectoria del equipo.

A pesar de que Carrick logró clasificar al equipo para la Champions League después de sustituir al destituido Ruben Amorim el pasado enero, Conte tienta a las altas esferas del club. Se dice que el enorme atractivo de un ganador contrastado y con experiencia está tentando a la cúpula.