Antonio Conte acusa a los medios de «tergiversar» sus palabras sobre el puesto de seleccionador de Italia

Conte ha desmentido los rumores que lo sitúan buscando un regreso inmediato a la selección italiana. Tras la renuncia de Gennaro Gattuso, después de que Italia no se clasificara para el Mundial 2026, su nombre sonó con fuerza para sustituirlo. Él admitió sentirse «halagado», pero aclaró que no busca dejar su actual cargo. Sin embargo, al técnico de 56 años no le ha gustado la interpretación de sus recientes declaraciones y ha dejado claro que, por ahora, no busca dejar su cargo.