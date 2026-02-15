Messi fue decisivo para el Inter Miami la temporada pasada, cuando los Herons ganaron la MLS Cup en diciembre. El equipo de Javier Mascherano venció al Vancouver Whitecaps por 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, gracias a un gol en propia puerta de Edier Ocampo, un tanto de Rodrigo De Paul en la segunda parte y un gol de Tadeo Allende en los últimos minutos, que confirmaron la victoria de la franquicia de Miami.

Sin embargo, aún está por ver si Messi jugará con Argentina en el Mundial a finales de este año. Al jugador de 38 años se le preguntó anteriormente si jugaría con los actuales campeones, a lo que respondió: «Espero poder estar allí. Ya he dicho antes que me encantaría estar allí. En el peor de los casos, estaré allí viéndolo en directo, pero será especial. El Mundial es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente».

Y sobre las conversaciones con el seleccionador Lionel Scaloni, añadió: «La verdad es que hemos estado hablando de ello. Él lo entiende y lo hemos discutido mucho. Siempre me dice que le gustaría que estuviera allí en cualquier función. Tenemos una relación de gran confianza y podemos hablar de todo».

Mientras tanto, la temporada 2026 de la MLS comienza el próximo fin de semana, con el Inter Miami buscando defender su título de la MLS Cup.