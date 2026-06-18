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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Antoine Semenyo, del Manchester City, fue nombrado «Jugador del Partido» por la FIFA tras ayudar a Ghana, rival de Inglaterra en el Grupo L del Mundial, a vencer por la mínima a Panamá

A. Semenyo
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Ghana vs Panamá
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Panamá

Antoine Semenyo fue clave en la victoria por 1-0 de Ghana sobre Panamá en el último suspiro. Caleb Yirenkyi marcó en el 95’ y dio los tres puntos a las Estrellas Negras, que igualan a Inglaterra en lo más alto del Grupo L antes de su duelo directo.

  • Semenyo ayuda a Ghana a marcar en el último suspiro

    Ghana sufrió para vencer a Panamá. Yirenkyi marcó en el quinto minuto de descuento. Las Estrellas Negras dominaron poco y parecían conformarse con el empate.

    Semenyo fue el más peligroso de Ghana y, desde la derecha, inició la acción final: Fatawu asistió y Yirenkyi empujó el balón a la red. El triunfo colocó a Ghana segunda del Grupo L, igualada con Inglaterra, mientras Panamá lamentaba haber dominado en vano.

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  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Semenyo destaca la importancia del resultado

    El delantero del Manchester City fue nombrado mejor jugador del partido. Semenyo admitió que marcar el gol de la victoria en los últimos minutos le había desbordado de emociones. También elogió la resistencia de su equipo ante la imponente selección panameña.

    «Noventa minutos más cinco… No sé cómo describir esa emoción», declaró a la FIFA. «Todos nos sentimos muy aliviados porque sabíamos lo importante que era este partido y porque nos da confianza para el próximo encuentro.

    «Panamá tenía jugadores muy corpulentos, pero nos gusta el juego físico; nos hace crecer. Hoy fue un gran duelo y estoy contento por la victoria, aunque no podemos relajarnos: nos esperan dos partidos importantes».

  • «Son mis amigos, pero...»

    Ghana se medirá a Inglaterra, y Semenyo se reencontrará con excompañeros del Manchester City y de la Premier League. Aun así, advirtió que las amistades quedarán aparcadas.

    «Será un partido muy duro y por eso necesitábamos esta victoria y la confianza para avanzar a la siguiente ronda», afirmó. «Creemos que este equipo tiene talento y algo que demostrar; eso nos impulsa.

    «Son mis amigos y les quiero, pero ahora debemos concentrarnos. Bromeamos antes de venir, pero ya no habrá más. No pienso escribirles; si ellos lo hacen, responderé. Es una competición seria y toca centrarse».

  • Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nos espera el partido contra Inglaterra

    Ghana e Inglaterra se miden en Boston. Las «Estrellas Negras» saben que vencer a los «Tres Leones» les clasificaría para los dieciseisavos con una jornada de antelación. Tras su agónica victoria sobre Panamá, Ghana afronta su mayor desafío en la fase de grupos.

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