Antoine Griezmann se despide del Atlético de Madrid, ya que el delantero francés está a punto de fichar por el Orlando City antes de que se cierre el mercado de la MLS

Según se informa, Griezmann está a punto de poner fin a su legendaria carrera en el Atlético para hacer realidad por fin su sueño de jugar en la Major League Soccer. El ganador de la Copa del Mundo está cada vez más cerca de un sensacional traspaso al Orlando City, y se espera que el acuerdo se cierre antes de que se cierre el plazo de inscripción de la MLS, según Cadena SER. A pesar de ser una figura clave para Diego Simeone esta temporada, el jugador de 34 años parece dispuesto a cambiar el Metropolitano por el sol de Florida.

Se ha informado de que las negociaciones se han acelerado significativamente en los últimos días. Aunque el interés de Griezmann por Estados Unidos nunca ha sido un secreto, el momento del traspaso ha sorprendido a muchos, dados los compromisos actuales del Atlético en la Liga de Campeones y en las competiciones nacionales. Sin embargo, el atractivo del proyecto estadounidense parece haber superado finalmente el deseo de terminar la campaña europea.