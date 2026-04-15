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Antoine Griezmann reconoce sus errores y reflexiona sobre su difícil inicio ante el Barcelona en la Liga de Campeones
Los errores individuales casi salen caros
Mientras en el Metropolitano reinaba el júbilo tras el pitido final, Griezmann se mostraba reflexivo tras este partido de alto riesgo. El Atlético perdió el de vuelta 2-1, resultado que le bastó para pasar de ronda, pero el delantero se mostró frustrado con su actuación y reconoció los errores que dieron al Barça esperanzas de remontada.
En declaraciones a Movistar tras el partido, el francés asumió su responsabilidad: «Estoy muy contento. Cometimos dos errores que en estos partidos se pagan al instante. Perdí el balón en el segundo [gol]. Me posicioné mal para pasar el balón».
Pese a ello, un tanto de Ademola Lookman certificó el pase colchonero. «Con nuestra afición y la calidad que tenemos, marcamos. No nos sentimos cómodos con el balón ni tuvimos la serenidad para jugar, pero estamos en semifinales», concluyó.
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De cara a las semifinales
El Atlético se medirá en semifinales al ganador del Arsenal-Sporting. Para Griezmann, el rival importa menos que el nivel que muestre su equipo. Si los rojiblancos mantienen su intensidad defensiva y evitan los errores ante el Barça, pueden vencer a cualquiera. «No importa contra quién juguemos, siempre y cuando lo hagamos bien hasta el final», afirmó el francés. «Ha sido una eliminatoria muy bonita y difícil contra un gran equipo que juega muy bien. Nos ha costado mucho, pero estamos dentro».
Simeone elogia a su «genio» del fútbol
Mientras Griezmann analizaba su actuación, Simeone lo elogió y recordó su enorme impacto en la historia del club.
«Es un genio», afirmó Simeone sobre Griezmann, quien se unirá al Orlando City de la MLS este verano. «Con el tiempo entenderemos que tuvimos a un genio del fútbol, un jugador diferente, con experiencia y personalidad. Ojalá Dios y el destino le den lo que busca en su tiempo con nosotros».
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Se acerca la final de la Copa del Rey
El Atlético de Simeone no puede relajarse: este sábado disputa la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Griezmann, que se medirá a su exequipo, reconoce el desgaste físico tras la Liga de Campeones y destaca que la recuperación será clave.
«Ahora pensamos en el sábado. Será un partido bonito, pero difícil. Ahora toca descansar», concluyó el delantero. Con su estatus de leyenda en Madrid, el francés quiere cerrar su última temporada en España con todos los títulos posibles antes de su aventura norteamericana.