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Antoine Griezmann recibe un pronóstico de «dos o tres años más» para llegar a la MLS mientras el legendario delantero francés disfruta del sol de Florida junto a Lionel Messi, también campeón del mundo
Griezmann trabaja en un contrato hasta 2028
Griezmann, que conquistó un título mundial con Francia en 2018 y disputó 137 partidos con su selección, decidió perseguir el sueño americano en el verano de 2026. Tras brillar en dos etapas en el Atlético de Madrid, separadas por un paso por el Barcelona, el imprevisible mediapunta decidió que estaba preparado para un reto completamente nuevo.
Orlando le abrió las puertas y ha visto cómo su fichaje estrella ha tenido un impacto positivo desde el principio, con 13 goles en 18 partidos en todas las competiciones.
Griezmann firmó un contrato hasta 2028 que incluía una opción de prórroga por otros 12 meses. Grimandi confía en que su compatriota cumpla íntegramente ese acuerdo.
La leyenda del Atleti no ha dado señales de bajar el ritmo. Cumplirá 36 años en marzo de 2027, pero nunca ha sido un jugador que dependiera de su velocidad sobre el césped. Su inteligencia futbolística le ha permitido destacar, y esas cualidades siguen plenamente a la vista en Estados Unidos.
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¿Cuánto tiempo más jugará Griezmann, campeón del mundo?
Grimandi, que fichó por el Colorado Rapids en 2003 tras pasar por el Mónaco y el Arsenal, pero nunca llegó a disputar un partido con el equipo de Denver, declaró a GOAL, en colaboración con Swiper Casino Canada, al ser preguntado por cuánto tiempo más puede seguir jugando Griezmann: «Marcó dos goles este fin de semana y volvió a dar una asistencia, así que ha rendido muy bien».
«Griezmann ha perdido un poco de capacidad física, pero es muy inteligente y técnicamente está a un nivel altísimo, así que todavía puede rendir. Cuida bien su cuerpo y sigue teniendo buena resistencia. Cuando eres inteligente y tienes buena técnica, puedes jugar durante mucho tiempo».
«Creo que Griezmann es de la generación del 91, así que le quedan dos o tres años más de juego si todavía quiere seguir. Físicamente y técnicamente, con su inteligencia, puede hacerlo sin ningún problema».
¿Puede alguien impedir que Messi gane otro premio al jugador más valioso de la MLS?
Griezmann fue compañero del argentino Messi, considerado el mejor de todos los tiempos, en el Barcelona. Ahora es rival directo del ocho veces ganador del Balón de Oro y uno de los que siguen asombrados por el nivel que mantiene a sus 39 años.
Messi vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro de la MLS, con 25 goles, y debería ser un firme candidato a ganar por tercera vez consecutiva el premio al MVP, lo que ampliaría su récord. Preguntado por si alguien puede frenar a la estrella sudamericana, Grimandi respondió: «Cuando se habla del Balón de Oro, a veces he dicho que quizá se lo vayan a dar solo por todo lo que ha hecho en su carrera y porque todavía es capaz de llegar a la final del Mundial y acabar siendo el MVP.
«Dije: “¿Por qué no?”. Porque lo que sigue haciendo a su edad es increíble. Cada vez que tengo la oportunidad de verle jugar en directo, sigue siendo un jugador excepcional y es realmente asombroso verle a este nivel.
«Aunque pasó por un momento difícil porque perdió a su padre, siguió rindiendo bien y conserva el hambre de ganar. Eso sorprende a su edad. El último partido con Argentina fue un momento emotivo y una oportunidad para que el fútbol rinda homenaje a esta clase de jugador».
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Griezmann y Messi brillan en Florida
Messi se despidió con emoción de la selección argentina el 6 de octubre. Se retiró del fútbol internacional con 208 partidos con la selección a sus espaldas. En su despedida sumó otras dos asistencias y marcó su gol número 126.
También está trabajando en un acuerdo en Florida hasta 2028, lo que significa que debería coincidir con Griezmann con frecuencia en los próximos años. Tanto el Inter Miami como el Orlando City aspiran a conquistar la MLS Cup en 2026, con los playoffs cada vez más cerca.
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