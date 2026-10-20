Griezmann, que conquistó un título mundial con Francia en 2018 y disputó 137 partidos con su selección, decidió perseguir el sueño americano en el verano de 2026. Tras brillar en dos etapas en el Atlético de Madrid, separadas por un paso por el Barcelona, el imprevisible mediapunta decidió que estaba preparado para un reto completamente nuevo.

Orlando le abrió las puertas y ha visto cómo su fichaje estrella ha tenido un impacto positivo desde el principio, con 13 goles en 18 partidos en todas las competiciones.

Griezmann firmó un contrato hasta 2028 que incluía una opción de prórroga por otros 12 meses. Grimandi confía en que su compatriota cumpla íntegramente ese acuerdo.

La leyenda del Atleti no ha dado señales de bajar el ritmo. Cumplirá 36 años en marzo de 2027, pero nunca ha sido un jugador que dependiera de su velocidad sobre el césped. Su inteligencia futbolística le ha permitido destacar, y esas cualidades siguen plenamente a la vista en Estados Unidos.