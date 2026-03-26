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Antonie Griezmann GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Antoine Griezmann no encaja en el Orlando City SC sobre el terreno de juego, pero el equipo sigue necesitando de él

A. Griezmann
Atlético Madrid
Major League Soccer
Primera División
FEATURES
Orlando City
France

El ex capitán de la selección francesa y leyenda del Atlético de Madrid siempre ha sido un apasionado de los deportes estadounidenses. Su fichaje por el Orlando City no parece la mejor opción, pero esta transferencia no tiene que ver con el fútbol.

Antoine Griezmann lo llamó «La Decisión». Si eso les suena familiar a los aficionados al baloncesto estadounidense, es porque así debe ser. Corría el año 2018 y las especulaciones sobre el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid eran intensas. Era uno de los mejores centrocampistas ofensivos del fútbol mundial en aquel momento —recién salido de ganar la Europa League— y, en teoría, podía elegir el club que quisiera.

Griezmann, siempre dado al dramatismo, anunció su próximo destino en un vídeo de 45 minutos que básicamente copiaba el famoso programa de ESPN en el que LeBron James anunció que se marcharía a Miami en 2010.


LeBron se marchó. Pero Griezmann se quedó. El hecho de que tardara 45 minutos en hacerlo, tras meses de especulaciones, no le granjeó nuevos seguidores en Madrid. Pero fue algo intencionado. El título del programa, la música dramática y el ambiente general eran una copia directa del programa que James había presentado ocho años antes.

Todo el fiasco fue emblemático de la forma en que Griezmann idolatra los deportes estadounidenses. A veces, parece que al francés le gusta más el baloncesto que el fútbol. De hecho, es un obsesivo de lo estadounidense que no ha ocultado su deseo de fichar por la MLS. Y a principios de esta semana, se hizo oficial. Griezmann firmó un contrato con el Orlando City que entrará en vigor al final de la temporada. La leyenda francesa conseguirá el traslado a Estados Unidos que, en efecto, había manifestado.

En teoría, no es una combinación muy sensata. El Orlando City está pasando apuros. Aquí no hay mucha estructura que valga. Pero eso realmente no importa. Se trata de una unión no deportiva, sino de celebridades. Griezmann podría haber acabado en cualquier equipo de la MLS, en realidad, y Orlando necesitaba un empujón. Aunque aquí no haya un camino claro hacia la victoria en el fútbol, ambas partes saldrán beneficiadas.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lo que aporta Griezmann

    Lo primero que hay que reconocer es que es un futbolista magnífico que aún tiene mucho que aportar. Ya no es titular habitual en el equipo rojiblanco, pero sus estadísticas siguen siendo más que respetables. Ha participado en 17 goles en todas las competiciones a pesar de haber sido titular en solo 18 partidos. Para Diego Simeone, es un jugador para los partidos importantes, pero, por lo demás, quizá el suplente más eficaz que puede ofrecer la Liga.

    Ha demostrado, con relativa frecuencia, que aún puede plantar cara a algunos de los mejores del mundo. Estuvo mágico en la goleada por 5-2 al Tottenham en la Liga de Campeones a principios de este mes, liderando el ataque y aprovechando una sucesión implacable de errores de los Spurs. También ha impresionado contra el Barcelona, el Real Madrid y el Frankfurt.

    Además, es un auténtico líder y una leyenda del club. Sus piernas ya no le permiten acumular miles de minutos, y se ha retirado de la selección francesa. Pero sigue siendo una pieza clave para un club de élite que parte como favorito para ganar la Copa del Rey y que aún podría llegar lejos en la Liga de Campeones tras clasificarse con facilidad para los cuartos de final. Es difícil pedirle más.

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  • Sam SurridgeGetty

    Una foto de archivo

    Sin embargo, Griezmann rompe el molde de los «jugadores designados» que se han incorporado recientemente a la MLS. En los últimos años, los equipos han dejado de lado a los delanteros con salarios elevados que desean trasladarse a Estados Unidos en las últimas etapas de su carrera. Estas estrellas son ahora más jóvenes, más eficaces y, por lo general, proceden de otras ligas. Anders Dreyer, del San Diego, y Sam Surridge, del Nashville SC, son los ejemplos paradigmáticos de esa filosofía: jugadores decisivos que no pertenecen a la élite del fútbol europeo, ya sea porque están a punto de alcanzar su mejor momento o porque se encuentran en pleno apogeo.

    Claro que hay algunas excepciones, con Lionel Messi a la cabeza. Pero los clubes inteligentes tienden a invertir su gran dinero en jugadores que garantizan mejorar a todo el equipo y que no necesitan que se les protejan las piernas. Marco Reus, por ejemplo, ha tenido dificultades para dejar huella en el LA Galaxy.

    Son Heung-min y Thomas Müller han encontrado su sitio, claro, pero encajan tácticamente a la perfección en sistemas que ya son de primer nivel. Además, ambos son atletas de élite, lo suficientemente jóvenes o eficaces como para aportar un empujón extra. Lo mismo ocurre con Timo Werner, quien, en realidad, necesitaba un sitio donde jugar al fútbol tras dos años fuera de los terrenos de juego.

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    Orlando City... y la falta de visión

    En Griezmann tenemos a un futbolista que recuerda más a los viejos tiempos de la MLS. Griezmann se parece más a Steven Gerrard, Frank Lampard o Andrea Pirlo que a Werner. Ha admitido, en el pasado, que podría ir prácticamente a cualquier parte de Estados Unidos. Y aunque, según se informa, el LAFC y el Inter Miami estaban interesados en ficharlo —antes de que las restricciones del tope salarial lo impidieran—, eso no parece haberlo disuadido.

    Para Orlando, es un fichaje curioso. Los Lions han tenido un comienzo de temporada desastroso. Despidieron al veterano entrenador Oscar Pareja tras solo tres partidos de la campaña. Perdieron a su mejor jugador, Alex Freeman, en un traspaso muy sonado al Villarreal a finales de enero. Y, por lo demás, no hay mucho por lo que emocionarse. Martín Ojeda y Marco Pasalic son dos jugadores designados funcionales, pero ninguno de los dos es una auténtica superestrella de la liga. La plantilla que los rodea está llena de carencias. En efecto, no da la sensación de que a Orlando le falte solo un jugador para ser excelente.

    Sin Griezmann, este es un equipo de la parte baja de la tabla de la Conferencia Este que se enfrenta a una dura batalla para llegar a los playoffs. ¿Y qué aporta exactamente Griezmann aquí desde el punto de vista futbolístico? Sin duda se convertirá en uno de los mejores jugadores de la MLS. Si su fichaje se completa lo suficientemente pronto tras la temporada europea, probablemente se le incluirá en el All-Star Game. Diez contribuciones de gol estarían bien. Pero para el Orlando, no hay garantías de que vaya a mejorar notablemente al equipo.

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    Al igual que los anteriores fichajes «estelares» de Orlando

    Y los Lions ya han pasado por esto antes. Su historia reciente con los jugadores franquicia se caracteriza por realizar grandes inversiones en grandes nombres, sin tener muy en cuenta si esto mejorará al equipo. Kaká fue un fichaje espectacular cuando llegó en 2015. Fue el primer jugador designado de la historia del club y afirmó que siempre había querido jugar en Estados Unidos. En tres temporadas completas en la MLS, Kaká nunca marcó más de nueve goles, y el Orlando no llegó a los playoffs.

    Nani llegó un año después de la marcha de Kaká. Menos aclamado pero, presumiblemente, con algo más de fútbol por delante, aportó un poco más al equipo. Orlando perdió en la final del torneo «MLS is Back». Se clasificaron para los playoffs en su segunda y tercera temporada. Fue su máximo goleador en 2019. Pero nunca fue un fichaje verdaderamente decisivo en el sentido en que otros clubes los utilizaban.

    De hecho, el Orlando fue mucho más eficaz cuando fue prudente con su dinero. Facundo Torres fue el ejemplo perfecto. Fue una adquisición inteligente en 2022 y llevó a los Lions a ganar la U.S. Open Cup en su primera temporada, antes de ser traspasado al Palmeiras por una buena suma dos años más tarde.

  • griezmann(C)Getty Images

    ¿De verdad importa?

    Griezmann, por tanto, parece una especie de vuelta a los viejos tiempos. Sin embargo, da la sensación de que nada de esto importa realmente. Se supone que los fichajes de jugador franquicia deben ser inteligentes, y este rompe con las convenciones.

    Pero, ¿a quién le importa? Ambas partes necesitan algo de esto, y ambas lo van a conseguir. Los Lions han despedido a su entrenador y han perdido a su mejor jugador. Sus aficionados necesitan algo por lo que emocionarse. ¿Qué tal uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos para marcar esa casilla? Griezmann se tomará esto en serio, y aunque su fichaje no garantice la «MLS Cup» este año, venderá unas cuantas camisetas más a corto plazo.

    Y para Griezmann, esta es una decisión fácil. Siempre ha querido vivir aquí, y con Miami, Los Ángeles y Nueva York descartadas, esto le parecía la siguiente mejor opción natural. Hay una franquicia de la NBA en Orlando (que no sean muy buenos no importa realmente). Griezmann no tiene que ir muy lejos para ver un partido de fútbol americano.

    Probablemente, Orlando se colará en los playoffs si Griezmann les da un empujón. Quizás un poco de magia con el tope salarial y el entusiasmo que genera su fichaje podrían convencer a la directiva de invertir el año que viene (su contrato podría durar hasta tres temporadas si ejerce una opción en 2028).

    Y lo más importante, Griezmann consigue el fichaje en Estados Unidos que siempre estaba al caer.