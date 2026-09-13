El partido comenzó con un ritmo frenético, con Maxime Crepeau y Luka Gavran obligados a intervenir con acierto en los primeros compases para mantener el marcador igualado. El gol de Griezmann al filo del descanso cambió la dinámica después de que el VAR anulara previamente un gol en propia puerta y revocara una decisión de penalti. Orlando tomó entonces el control total tras el descanso, con Sarajian marcando su primer gol en la MLS antes de que Angulo sentenciara el partido en el tiempo de descuento.