Anthony Joshua ofrece un consejo directo a Jude Bellingham tras ataque mediático al astro de Inglaterra
Relación rota entre el atacante estrella y el jefe
Más tarde, Tuchel se disculpó por los comentarios que hizo, pero también subrayó la necesidad de que Bellingham "canalice" su "fuego" competitivo hacia los oponentes, no hacia los oficiales o compañeros de equipo. Esto fue seguido por la omisión destacada del atacante del Real Madrid de la convocatoria de Inglaterra en octubre, con Tuchel enfatizando "la cohesión del equipo" sobre el talento individual, afirmando que "los equipos ganan trofeos", y esto también se estableció en el contexto de que él se recuperaba de una lesión en el hombro.
El último incidente ocurrió durante el reciente partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Albania, donde Bellingham, quien fue votado como Jugador del Partido, se mostró visiblemente frustrado al ser sustituido en el minuto 84, poco después del gol de Harry Kane. Tuchel abordó la reacción, reiterando que "el comportamiento es clave" y los jugadores deben "aceptar" sus decisiones por el bien del equipo, especialmente dado que Bellingham tenía una tarjeta amarilla y corría el riesgo de suspensión para un juego futuro.
Y ahora, hablando en la conferencia de prensa para anunciar formalmente la pelea de Joshua con el YouTuber Jake Paul, el dos veces campeón unificado de peso pesado ha instado a la ex estrella del Birmingham City y Borussia Dortmund a centrarse en su fútbol.
- Getty Images Sport
Bellingham infringe el estricto régimen de Tuchel
Joshua dijo: "Háblame... ¿Qué ha pasado con Jude? ¿Por qué (no debería estar incluido en la selección de Inglaterra)? "¿Pero por qué? No estoy exactamente seguro de lo que está pasando con la situación, pero cada uno tiene su propia personalidad. Si no quiere hablar, entonces es su decisión; si quiere hablar, si no lo hace, no entiendo exactamente qué está pasando, no sigo el fútbol, sigo el mundo de las peleas. ¿Qué pasa? ¿Negativo? Lo principal en lo que él debe centrarse es en salir al campo y representar a su país y hacer un buen trabajo. No importa lo que digas, eso es en lo que debemos centrarnos, probablemente esté con visión de túnel, lo cual la mayoría de la gente no entiende lo que significa estar en la posición de Jude Bellingham."
Joshua añadió: "Jude Bellingham está bajo una presión inmensa todos los días de su vida, podría ser solo uno de esos días, uno de esos años, pero déjenlo hacer lo que hace en el campo, eso es en lo que debemos centrarnos."
Las opiniones directas de Wright sobre la saga de Bellingham
El exdelantero de Inglaterra y Arsenal, Ian Wright también ha expresado su opinión sobre los críticos de Bellingham, afirmando que algunos no están "listos para una superestrella negra" porque su energía confiada desafía sus expectativas. Wright ha argumentado que los medios "odian que no puedan alcanzarlo" o controlar su narrativa porque juega en el extranjero. Wright expresó su opinión con varias citas clave.
Wright dijo en el podcast Rest is Football: "No creo que estén listos para una superestrella negra que pueda moverse como se está moviendo Jude. No pueden tocarlo". También comentó que el comportamiento de Bellingham es "demasiado altanero para esta gente", contrastándolo con jugadores como N'Golo Kanté, a quien describió como un "hombre negro humilde".
Wright sugirió que la confianza mostrada por jugadores como Bellingham o Paul Pogba "no sienta bien a la gente". Cree que alguien como Bellingham "asusta a estas personas por su capacidad y la inspiración que puede dar", especialmente porque ser "franco, negro y jugar a ese nivel y no tener miedo, eso asusta a ciertas personas".
- Getty Images Sport
La Copa del Mundo se avecina
La dinámica en curso entre Bellingham y Tuchel se ha convertido en un punto de conversación importante antes de la Copa del Mundo 2026, con muchos analistas sugiriendo que la forma en que el entrenador alemán maneje su relación con la estrella del Real Madrid podría definir su reinado como entrenador. El problema central gira en torno a la integración de la brillantez individual de una superestrella global y su apasionada personalidad dentro de la estricta filosofía de equipo de Tuchel.
El sorteo del torneo en Estados Unidos, Canadá y México se realizará en diciembre y Tuchel anunciará su escuadra final en algún momento de mayo del próximo año.