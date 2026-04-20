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Anthony Gordon se muestra «abierto» a fichar por el Bayern de Múnich, que planea reunirse con los representantes del jugador del Newcastle
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Las negociaciones están a punto de comenzar
Según Sky Sport Suiza, el Bayern de Múnich se reunirá en las próximas semanas con los representantes de Gordon para negociar su contrato. El club alemán prefiere acordar primero con el jugador antes que negociar con el Newcastle. Al usar intermediarios, el «Rekordmeister» busca afianzar el traspaso antes de hablar con el club inglés.
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Inspiración de Olise
Gordon ha confesado a su entorno que valora fichar por el Bayern, pues ve el traspaso como un paso lógico en su crecimiento. Su decisión se refuerza tras ver cómo Michael Olise, ex del Crystal Palace, se adaptó rápido a Múnich y brilló en Europa, lo que convence a Gordon de que un camino similar puede impulsar su carrera.
El Newcastle se prepara para el descenso
En St James' Park, los Magpies se preparan para la posible salida de Gordon. El club prefiere retenerlo, pero no cierra la puerta. La directiva ya busca sustitutos, contacta con varios y se prepara para no quedarse sin opciones. Esta actitud proactiva refleja cierta resignación ante una posible oferta millonaria del Bayern que sería difícil rechazar.
- AFP
Detalles financieros y calendario
El interés por el traspaso crece, pero se desconoce la cifra exacta que haría abandonar a Gordon el Tyneside. Algunos medios apuntan a que habría que ofrecer unos 50 millones de libras (60 millones de euros) solo para iniciar las negociaciones formales. El Newcastle, consciente de su valor como pieza clave del ataque y como internacional inglés, probablemente pedirá una suma elevada. El futuro de la operación depende ahora de las reuniones entre el Bayern y los representantes del jugador.