Anthony Gordon se muestra «abierto» a fichar por el Bayern de Múnich, que planea reunirse con los representantes del jugador del Newcastle

El interés por el traspaso crece, pero se desconoce la cifra exacta que haría abandonar a Gordon el Tyneside. Algunos medios apuntan a que habría que ofrecer unos 50 millones de libras (60 millones de euros) solo para iniciar las negociaciones formales. El Newcastle, consciente de su valor como pieza clave del ataque y como internacional inglés, probablemente pedirá una suma elevada. El futuro de la operación depende ahora de las reuniones entre el Bayern y los representantes del jugador.