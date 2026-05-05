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Anthony Gordon recibe una oferta de traspaso «concreta» del Bayern de Múnich, mientras que el Barcelona parece que se quedará sin el extremo del Newcastle
El Bayern lidera la carrera por fichar a Gordon.
El Bayern de Múnich lidera la carrera por fichar a Gordon tras presentarle al extremo del Newcastle un contrato detallado para su traspaso al Allianz Arena. El gigante de la Bundesliga, que llevaba tiempo siguiéndolo, ahora hace un intento decisivo por adelantarse a sus rivales europeos.
Plettenberg desvela la propuesta «concreta» del Bayern
Según el periodista de Sky Sports Alemania Florian Plettenberg, la actitud proactiva del Bayern lo ha situado en primera línea de salida de cara al mercado de fichajes de verano, con una oferta de cinco años sobre la mesa para Gordon.
«A pesar del interés de otros clubes de primer nivel, el Bayern ya ha presentado a Anthony Gordon y a su entorno cifras concretas. Gordon podría firmar un contrato de cinco años», escribió Plettenberg en X. «La clave es llegar a un acuerdo con el Newcastle, no con el jugador. El Bayern tiene límites claros, por eso Eberl y Freund hablan con otros candidatos».
La valoración del Newcastle supone un gran obstáculo
El Bayern ha avanzado en las conversaciones con los representantes de Gordon, pero el Newcastle mantiene una posición negociadora sólida. El extremo tiene contrato en St James’ Park hasta 2030, así que el club de la Premier League no tiene presión para venderlo. Según Sky Sport, los Magpies pedirían unos 90 millones de euros (77 millones de libras o 96 millones de dólares) para dejarlo marchar este verano. Gordon es clave en el sistema de Eddie Howe y uno de los principales activos ofensivos del club.
El Barcelona también lo sigue, pero sus limitaciones económicas complican pagar esa cifra, aunque el director deportivo Deco ya habló con los agentes del jugador.
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Las negociaciones de traspaso probablemente se intensifiquen.
La siguiente fase girará en torno a las negociaciones entre el Bayern y el Newcastle, ya que el equipo alemán intentará reducir la diferencia en la valoración del jugador. La dirección deportiva del Bayern sigue evaluando a varios extremos como posibles fichajes, por si el acuerdo resultara demasiado costoso. Para Gordon, la posibilidad de competir por títulos importantes en Alemania y jugar regularmente en la Liga de Campeones podría suponer una oportunidad atractiva, pero cualquier fichaje dependerá, en última instancia, de si el Bayern puede satisfacer las exigencias del Newcastle.