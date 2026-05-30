AFP
Traducido por
Anthony Gordon muestra sus ganas de jugar la Liga de Campeones tras conocer a Hansi Flick, el “gran tipo” que acaba de fichar el Barcelona
Gordon aspira a la gloria europea
La llegada de Gordon ha ilusionado a la afición del Barcelona. El extremo de 25 años ya asume las expectativas en el Spotify Camp Nou. El exjugador del Newcastle, fichado por 80 millones de euros (69 millones de libras) y con un contrato de cinco años, visitó el museo del club para conocer su historia.
Ante los cinco trofeos de la Liga de Campeones del primer equipo masculino, el delantero afirmó en un vídeo del club: «Necesitamos el sexto». Y añadió que espera ayudar a conquistarlo durante su etapa como blaugrana.
- Getty Images Sport
Gordon, encantado de conocer a Flick
Más allá de sus ambiciones continentales, Gordon ya se integra en el Barcelona y se reunió con el entrenador Hansi Flick. El internacional inglés elogió al técnico alemán y destacó que sus primeras conversaciones fueron muy alentadoras para adaptarse a La Liga.
Sobre su primera charla con Flick, Gordon reveló: «Muy bien, muy positiva. Es un tipo estupendo y me hizo sentir muy a gusto».
El extremo admitió que ansía conocer al resto de sus compañeros y añadió que su principal objetivo es «conocer a la afición, jugar en el estadio y, sobre todo, ganar muchos títulos».
La cultura del vestuario y el estilo del equipo
Gordon participó en una rápida ronda de preguntas donde mostró su lado más personal, como su amor por la literatura. Bromeó sobre ser uno de los jugadores más veteranos y propuso crear un «Club de Lectura de Cataluña» en el vestuario.
Confirmó que ya conoce a algunos compañeros, como Frenkie de Jong y la joven promesa Lamine Yamal. Al hablar de moda, Gordon lo tuvo claro: Yamal es el más estiloso del plantel.
- AFP
Un sueño hecho realidad
Tras preparar su fichaje durante meses —se dice que ha estudiado español dos años con un fisioterapeuta en Newcastle—, Gordon está decidido a dejar huella. Ha insinuado que creará una nueva celebración de gol para recordar sus primeros tantos con la mítica camiseta azul y roja en la próxima temporada.
En un mensaje final a la afición del Barcelona, Gordon les agradeció la cálida acogida que ha recibido desde su llegada a la ciudad. «Gracias por el cariño. Estoy muy emocionado y orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. El mejor equipo del mundo, el Barcelona», concluyó, reafirmando su compromiso con el prestigioso estatus del club.