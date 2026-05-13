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Anthony Gordon llega a un acuerdo personal con el Bayern de Múnich, aunque el Newcastle pide 75 millones de libras por su traspaso
El Bayern lidera la carrera por Gordon
El jugador de 25 años es el principal objetivo del Bayern, que quiere reforzar su ataque este verano. Según talkSPORT, Gordon ya acordó sus condiciones personales, pero aún hay una gran diferencia sobre el precio final. El Newcastle pide al menos 75 millones de libras por su estrella, quien ha brillado esta temporada.
Pese a la cifra, en Alemania hay optimismo sobre el fichaje. Gordon ha marcado 17 goles esta temporada y su rendimiento ha atraído también al Arsenal, mientras que el Liverpool mantiene su interés histórico desde 2024.
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Howe se mantiene firme en su compromiso
Las especulaciones sobre el futuro de Gordon crecieron tras quedarse en el banquillo en los últimos partidos del Newcastle. Sin embargo, el entrenador Eddie Howe ha desmentido que el interés del Bayern lo haya distraído. Howe afirmó que Gordon sigue comprometido al 100 % con el equipo de St James' Park pese a los rumores de una posible salida.
Ante la prensa, Howe afirmó: «No estaría en la plantilla si no fuera así. Lo juzgo, como he dicho muchas veces, no por lo que se diga en otros sitios, sino por mi relación con el jugador y por cómo le veo entrenar». Además, aclaró que las rotaciones recientes son puramente tácticas: «Hemos buscado más solidez con Joelinton en la banda y un extremo en el otro lado para reforzar la defensa».
Su racha histórica atrae la atención de la élite.
Gordon marcó 10 goles en 12 partidos de la Liga de Campeones con el Newcastle hasta los octavos de final, superando el récord del club que tenía Alan Shearer. Su explosión goleadora lo ha convertido en un fijo de la selección inglesa, con 17 convocatorias, y en uno de los extremos más peligrosos de la Premier League.
Su fichaje por el Bayern le permitiría jugar junto al capitán inglés, Harry Kane. El club alemán busca un extremo para mantener su hegemonía liguera y mejorar en Europa. Sus 39 goles y 28 asistencias en 152 partidos con los Magpies han convencido a la directiva bávara de que encaja en el sistema de Vincent Kompany.
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Aumenta la incertidumbre sobre el futuro de St. James' Park
El Newcastle quiere conservar a su estrella, pero una oferta millonaria podría forzarle a vender. Todas las partes buscan un acuerdo rápido, quizá antes del Mundial, para evitar una larga novela de fichajes.
Aún se desconoce si Gordon jugará en alguno de los dos últimos partidos del Newcastle en la Premier League, contra el West Ham y el Fulham.