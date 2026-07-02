Anthony Gordon afirma que Harry Kane juega al nivel de Lionel Messi y elogia a su «fenomenal» compañero de la selección inglesa tras su doblete en el Mundial contra la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo sorprendió al adelantarse a los siete minutos, pero Kane igualó en el 75 y, cinco minutos después, marcó el 2-1 final.

Con este doblete suma cinco goles, iguala a Haaland y se sitúa a uno de Messi y Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. Gordon, que aportó las dos asistencias tras salir del banquillo, lo destacó: «Es increíble estar a su lado cada día; en el fútbol de élite, él está en lo más alto».