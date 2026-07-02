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Kane-MessiGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

Anthony Gordon afirma que Harry Kane juega al nivel de Lionel Messi y elogia a su «fenomenal» compañero de la selección inglesa tras su doblete en el Mundial contra la República Democrática del Congo

H. Kane
L. Messi
Inglaterra
A. Gordon
Inglaterra vs RD Congo
RD Congo
World Cup

Anthony Gordon elogió a su compañero en la selección inglesa, Harry Kane, y afirmó que el delantero rinde al nivel de Lionel Messi. Sus palabras llegaron tras el doblete final de Kane, que evitó la eliminación de Inglaterra ante la República Democrática del Congo en el Mundial y mostró su regularidad y mentalidad de élite.

  • Salvar a Inglaterra del abismo

    La República Democrática del Congo sorprendió al adelantarse a los siete minutos, pero Kane igualó en el 75 y, cinco minutos después, marcó el 2-1 final.

    Con este doblete suma cinco goles, iguala a Haaland y se sitúa a uno de Messi y Mbappé en la lucha por la Bota de Oro. Gordon, que aportó las dos asistencias tras salir del banquillo, lo destacó: «Es increíble estar a su lado cada día; en el fútbol de élite, él está en lo más alto».

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    Kane traslada su gran rendimiento en el club al escenario del Mundial

    Gordon destacó que las actuaciones de Kane son fruto de su incansable ética de trabajo. Kane vivió una temporada histórica con el Bayern de Múnich, en la que marcó 61 goles en 51 partidos. Fue su mejor promedio goleador, superando todas las expectativas a pesar de haber cumplido 32 años.

    «Solo Leo Messi, el mejor futbolista de la historia, ha superado lo que está logrando. Eso muestra su nivel», explicó Gordon. «No es casualidad: trabaja cada día con pasión y seriedad. Nunca baja el ritmo. Es increíble estar a su lado; sin duda, es una inspiración para todos nosotros».

  • «Juega a un nivel altísimo»

    A pesar de ir por detrás en el marcador desde el principio y de sufrir una frustración creciente a lo largo del partido, Gordon insistió en que Inglaterra nunca perdió la fe en su capacidad para seguir adelante. Además, tenía plena confianza en Kane cuando llegó la ocasión decisiva en los últimos minutos. «En cuanto la disparó, supe que iba a entrar. Ya lo estaba celebrando, pero cualquiera puede marcar un buen gol», añadió Gordon. «Cualquiera a este nivel puede colocar el balón en la escuadra, pero lo que le distingue es la regularidad con la que lo hace. Cada día en los entrenamientos, cada partido es fenomenal. Juega a un nivel altísimo».

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Preparándose para el reto de México

    Inglaterra se prepara para los octavos de final contra México, aprovechando el impulso de su remontada. Con Kane, autor de cinco goles, el equipo busca un lugar en cuartos contra Brasil o Noruega. Gordon y sus compañeros deben mantener su intensidad para ganar en el Azteca.

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