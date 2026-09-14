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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Anthony Gordon advierte a los rivales del Barcelona de que su ataque despiadado será imposible de frenar

A. Gordon
Barcelona
Primera División

Anthony Gordon ha lanzado una seria advertencia a sus rivales al insistir en que el Barcelona ha construido una plantilla increíblemente versátil, capaz de desarmar a cualquier rival. El extremo inglés cree que la enorme variedad de perfiles ofensivos del club hará que sea casi imposible para los equipos evitar que marquen mientras continúan su sensacional inicio de la nueva temporada.

  • Cómo desarmar las defensas rivales

    Gordon está disfrutando de sus primeros meses en España y maravillándose con la flexibilidad táctica que Hansi Flick ha inculcado. En declaraciones a los medios del club, Gordon advirtió a los rivales sobre las infinitas soluciones ofensivas que posee el Barcelona.

    "Estoy muy feliz, sabemos de lo que somos capaces. Creo que será muy difícil evitar que marquemos", declaró Gordon. "Creo que la principal cualidad de este equipo es que encontramos una solución en cada situación de juego. Así que, haga lo que haga el otro equipo, creo que podemos encontrar una solución".

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    Profundidad de plantilla y variedad en ataque

    A pesar de perder figuras importantes, Gordon cree que las nuevas incorporaciones han formado un bloque completo. «Sé que se fueron grandes jugadores como Ferran, Rashford o Lewandowski, pero también han llegado buenos jugadores. Y ahora de verdad sentimos que somos un equipo», señaló.

    «Tenemos características diferentes. Tenemos dos mediapuntas, Fermin y Dani Olmo, completamente distintos... Lamine puede jugar en cualquier posición, Raphinha es un perfil diferente. Karim y yo. Tenemos un par de centrocampistas distintos: podemos abrir cualquier defensa. Como dije, los goles pueden llegar de cualquier parte. Xavi Espart, el lateral izquierdo, marcó el otro día. Es mucho más peligroso tener un equipo así».

  • Alta intensidad en las sesiones de entrenamiento

    Gordon admitió que la asombrosa forma del equipo le ha sorprendido. «Esperaba ganar cada partido, pero quizá no marcar cinco goles, así que tengo que decir que no me lo esperaba. Si dijera que esperaba que marcáramos cinco goles en tantos partidos no sería verdad», confesó. Atribuye esta producción a la preparación diaria.

    «Para mí, el entrenamiento te prepara para los partidos. Si entrenas duro, el partido se vuelve mucho más fácil porque en los entrenamientos juegas contra los mejores y ahí está la intensidad. Tienes que defender, tienes que atacar. Todo lo que eso implica. Luego llega el partido y el equipo contra el que juegas no tiene ese nivel de jugadores».

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    ¿Qué le espera ahora al Barcelona?

    Líder de LaLiga con 15 puntos tras cinco victorias, el Barcelona se enfrenta ahora a Racing y Sevilla. Gordon insistió en que su mentalidad debe seguir siendo firme: «Es importante no mirar demasiado lejos. Ahora tenemos dos partidos duros antes del parón y tenemos que centrarnos en el primero. Por eso creo que hemos tenido éxito hasta ahora, porque no nos hemos confiado: hemos sido contundentes, hemos dominado. Y tenemos que seguir así».

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