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Anthony Elanga revela lo que aprendió de Cristiano Ronaldo en el Manchester United; el extremo sueco se siente orgulloso de compartir el escenario del Mundial con los grandes de todos los tiempos
Aprender de Ronaldo
Ronaldo marcó dos goles en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán el martes. En declaraciones al Sweden Herald, Elanga elogió a su excompañero del Manchester United.
El delantero destacó la dedicación de Ronaldo y reconoció lo mucho que aprendió a su lado. Sobre la posibilidad de compartir Mundial con él, afirmó: «Puedo aprender mucho de ellos, especialmente de Ronaldo, con quien jugué en el Manchester United. Aprendí mucho de él, dentro y fuera del campo. Es un gran honor haber jugado con él. Solo deseo que siga así. Aprendo de cómo se comporta tras los entrenamientos y de su recuperación, entre otras cosas».
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Respeto a los grandes
A pesar de su juventud, Elanga admira la longevidad de los jugadores que han dominado el fútbol durante casi dos décadas. Ronaldo tiene 41 años y Lionel Messi cumplió 39 el miércoles.
El sueco admira la forma física que permite a Ronaldo seguir brillando a su edad y le muestra total respeto.
Al preguntarle si planea jugar hasta los 41, respondió: «Ya veremos. Ahora tengo 24. Nunca se sabe».
Rehusó elegir entre ambos iconos y animó a los aficionados a disfrutarlos: «No puedo decidir entre Ronaldo y Messi».
Dando un paso al frente por Suecia
Elanga ha sido versátil en la selección sueca bajo Graham Potter y marcó un gran gol ante Holanda, lo que le valió elogios de Zlatan Ibrahimovic.
Al recibir los elogios, Elanga declaró: «Significa mucho para mí. He jugado con él en la selección. Cuando habla, hay que escucharlo».
Elanga asegura que espera su oportunidad de ser titular con paciencia y fe: «Debo estar preparado. Tengo mucha confianza en Graham; él sabe lo que hace. Millones querrían estar en mi lugar, en un Mundial. Somos 26 jugadores y todos queremos jugar, pero confiamos en él».
Sobre su lectura diaria de la Biblia, concluye: «Me da paz y paciencia. Me ayuda cuando no juego. Significa mucho para mí y se lo recomiendo a otros».
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¿Y ahora qué?
Suecia se centra en su clave partido del Mundial ante Japón, en la madrugada del viernes. Elanga aspira a entrar en el once de Potter tras su gran actuación como suplente. Mientras, Ronaldo y Portugal preparan su duelo contra Colombia para liderar el Grupo K y avanzar a la fase eliminatoria.