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Mohamed Saeed
Traducido por

«Antes veía al Barcelona por Messi, ahora por Lamine»: Alex Baena lanza una gran afirmación sobre Yamal y nombra su top 3 del Balón de Oro

L. Yamal
Barcelona
A. Baena
Primera División
L. Messi

Alex Baena se ha deshecho en elogios hacia la sensación del Barcelona Lamine Yamal, al asegurar que el adolescente es ahora la principal razón por la que sintoniza para ver al conjunto azulgrana. El centrocampista del Atlético de Madrid comparó el impacto del joven con el de Lionel Messi, al sugerir que Yamal ha alcanzado un nivel de brillantez individual que lo sitúa por encima de cualquier otro profesional en este deporte.

  • El nuevo Messi en Montjuïc

    En una valoración elogiosa del rápido ascenso del joven de 17 años, Baena admitió que sus hábitos a la hora de ver fútbol han cambiado de forma significativa por las actuaciones del extremo. El internacional español reveló que le resulta difícil incluso ver los partidos del Barcelona si la joven estrella no está sobre el césped, tal es el magnetismo de su talento.

    «Lamine es el MEJOR jugador del mundo para mí», afirmó Baena con rotundidad al hablar del impacto del canterano de La Masia. «Lo he visto entrenar mucho este verano. Hace cosas que no ves hacer a ningún otro futbolista profesional. Es uno de los pocos jugadores cuyos partidos veo solo por verle a él... Eso solo me había pasado con Messi. Veo al Barça por Lamine. Si no juega, me cuesta muchísimo verlo».

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Revelado el podio del Balón de Oro

    La conversación derivó inevitablemente hacia los reconocimientos individuales, y a Baena le pidieron que identificara a los tres jugadores que, en su opinión, ocupan actualmente la cima de este deporte. Aunque la carrera por el Balón de Oro suele ser objeto de un intenso debate, el centrocampista dejó claras sus preferencias, priorizando el talento puro y la consistencia histórica.

    «¿Mi top 3 del Balón de Oro? Lamine, Rodri y Messi», confirmó Baena en una entrevista compartida por DAZN Futbol. Después explicó el motivo de sus elecciones y añadió: «Lamine es el mejor del mundo. Rodri lo demostró en el Mundial; y Messi, con lo que está haciendo a los 39 años, es muy difícil que cualquier jugador haga lo mismo».

  • La propia opinión de Yamal sobre los premios individuales

    Curiosamente, el propio Yamal ha hablado recientemente sobre la naturaleza cambiante de los premios individuales y sobre cómo han variado los criterios para ganar el Balón de Oro en la era posterior a Messi y Ronaldo. El adolescente expresó su creencia de que el galardón debería volver a sus raíces, premiando a los individuos con más talento natural en lugar de simplemente a quienes acumulan más títulos colectivos.

    La estrella del Barcelona criticó recientemente los criterios del Balón de Oro, al afirmar: «Este premio se juzga de una forma completamente distinta ahora. Cuando Messi y Cristiano estaban, todo el mundo sabía que eran los mejores del mundo, y por eso el premio estaba limitado a ellos dos. El problema hoy es que la gente ahora está juzgando cosas que no tienen nada que ver con el Balón de Oro, como decir, por ejemplo, que el premio debería ser para un jugador del Paris Saint-Germain porque ganó la Champions League».

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    Los secretos del campo de entrenamiento de élite

    La perspectiva de Baena estuvo especialmente marcada por el tiempo que pasó trabajando junto a Yamal durante las convocatorias internacionales. Tras ver de cerca la capacidad del adolescente en un entorno de entrenamiento, a la estrella española le impresionó la calidad técnica que a menudo pasa desapercibida en el caos a alta velocidad de un partido competitivo.

    "Vi a Lamine en los entrenamientos este año. Ninguno de nuestros compañeros hace lo que hace él. Pocas veces pasa cuando ves a un equipo por cualquier jugador individual", añadió Baena. Este sentimiento es compartido por muchos que ven a Yamal como la figura central en la aspiración del Barcelona de volver a la cima.

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