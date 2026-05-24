«Antes habría fichado a Tuchel»: el presidente del Bayern, Uli Hoeneß, contradice a Max Eberl sobre Vincent Kompany

Hoeneß explicó: «Entonces a Karl-Heinz se le ocurrió la brillante idea de preguntarle a Pep Guardiola». Sin embargo, Max Eberl relató la búsqueda de entrenador de otro modo en el programa Aktuelles Sportstudio de la ZDF a finales de abril. Según él, fue él mismo quien propuso contactar con el exentrenador del Bayern, Pep Guardiola, para conocer su opinión sobre su antiguo pupilo, Vincent Kompany: «Cuando surgió la duda, le dije a Kalle: “Tenéis tanta confianza con Pep, llamadle y preguntadle qué opina de él”. Eso abrió la puerta, y así fichamos a Vincent Kompany», explicó Eberl entonces.

Según Hoeneß, pese a la temporada sin títulos bajo Tuchel, Eberl quería renovarle: «Al principio, Max Eberl quería darle un año más a Thomas Tuchel. Karl-Heinz, Herbert Hainer y yo lo evitamos. Ahora es fácil decir: “Ha encontrado al entrenador”. Antes quería fichar a Tuchel. Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos donde estamos hoy”.