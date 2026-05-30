Antes de viajar al Mundial, parece que ya se decidió el futuro de Deniz Undav en el VfB Stuttgart

Undav ya había dejado claro a los responsables del equipo finalista de la Copa que quería seguir en el VfB a largo plazo. Se siente cómodo con su familia en el club y en la ciudad. Sin embargo, sus convincentes actuaciones han atraído la atención de clubes internacionales con mayor poder adquisitivo.

Tras una temporada excepcional con 25 goles y 14 asistencias en 45 partidos, el Brighton lo fichó en 2024 por unos 27 millones de euros.

Sin embargo, en la selección, donde Julian Nagelsmann lo ve por ahora como revulsivo, su papel será distinto. Kai Havertz parte como titular, pero Undav tendrá su chance el domingo: Nagelsmann confirmó que saldrá de inicio en el amistoso contra Finlandia, mientras Havertz disputa la final de la Champions con el Arsenal.