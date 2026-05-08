Antes de su sorpresiva retirada, un club de la Bundesliga barajó fichar al defensa del BVB Niklas Süle

Al parecer, Süle informó al entrenador del BVB, Niko Kovac, a principios de esta semana de su decisión, conocida desde hacía tiempo en su entorno. Hacía tiempo que estaba claro que ya no tenía futuro en el Borussia Dortmund y que no se le renovaría el contrato, que expira este verano. El viernes, en el partido contra el Eintracht de Fráncfort, se despedirá oficialmente a Süle.

Aun así, se siente capaz de asumir un nuevo reto deportivo: «Por mi calidad podría seguir jugando, pero mentalmente ha sido muy duro», admitió. Las lesiones y su peso, que él mismo comentó con autoironía en el programa «Spielmacher», han marcado su etapa en Dortmund.

Llegó del Bayern en 2022 gratis y aún sueña con un hito: «Ojalá me regalen diez segundos, un minuto o, si Niko Kovac quiere, cinco; eso lo doy. Quizá salga al campo y juegue mi partido 300 en la Bundesliga ante 80 000 espectadores y con mi familia. Estoy agradecido de estar en forma, de poder hacer deporte, jugar con mis hijos y golf. El viernes solo disfrutaré», explicó.