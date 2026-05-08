Según el diario «Bild», el 1. FC Köln barajó fichar al defensa central gratis, pero no inició negociaciones.
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Antes de su sorpresiva retirada, un club de la Bundesliga barajó fichar al defensa del BVB Niklas Süle
Con su sorprendente retirada a los 30 años, anunciada el jueves en el podcast «Spielmacher», el tema quedó zanjado. Según el informe, además del Colonia, varios clubes de la MLS habían mostrado interés en ficharlo.
Süle anunció su retiro tras el partido contra su exequipo, el TSG Hoffenheim, el 18 de abril, cuando se sospechó que había sufrido su tercera rotura de ligamentos cruzados. Al escuchar el diagnóstico, el defensa se echó a llorar. «Cuando el médico hizo la prueba del cajón en el vestuario, miró al fisioterapeuta y negó con la cabeza; el fisioterapeuta repitió la prueba y tampoco notó nada. Entonces me metí en la ducha y lloré durante diez minutos». Aunque luego se descartó la lesión, para él estaba «claro al mil por mil que se había acabado».
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Süle sueña con disputar su partido número 300 en la Bundesliga
Al parecer, Süle informó al entrenador del BVB, Niko Kovac, a principios de esta semana de su decisión, conocida desde hacía tiempo en su entorno. Hacía tiempo que estaba claro que ya no tenía futuro en el Borussia Dortmund y que no se le renovaría el contrato, que expira este verano. El viernes, en el partido contra el Eintracht de Fráncfort, se despedirá oficialmente a Süle.
Aun así, se siente capaz de asumir un nuevo reto deportivo: «Por mi calidad podría seguir jugando, pero mentalmente ha sido muy duro», admitió. Las lesiones y su peso, que él mismo comentó con autoironía en el programa «Spielmacher», han marcado su etapa en Dortmund.
Llegó del Bayern en 2022 gratis y aún sueña con un hito: «Ojalá me regalen diez segundos, un minuto o, si Niko Kovac quiere, cinco; eso lo doy. Quizá salga al campo y juegue mi partido 300 en la Bundesliga ante 80 000 espectadores y con mi familia. Estoy agradecido de estar en forma, de poder hacer deporte, jugar con mis hijos y golf. El viernes solo disfrutaré», explicó.
Niklas Süle: datos de rendimiento y estadísticas de su carrera
Estadísticas BVB FC Bayern TSG Hoffenheim Partidos 109 171 117 Goles 3 7 8 Asistencias 5 5 4 Minutos jugados 7.497 12 654 9.813