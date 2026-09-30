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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
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Antes de la sanción oficial: sorpresa mayúscula en torno al mercado de fichajes del Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
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Inglaterra

Nuevos escándalos

El fallo condenatorio dictado contra el Manchester City sigue destapando nuevos escándalos.

Según la cadena ESPN, la directiva del club sabía desde el verano pasado que la comisión independiente había declarado culpable al campeón de la Premier League de más de cien cargos relacionados con la vulneración de las normas financieras de la Premier League.

Aun así, el Manchester City lanzó una ofensiva sin precedentes en el mercado de fichajes. El club invirtió más de 520 millones de euros en nueve nuevos jugadores. Y desembolsó cifras récord únicamente por Elliot Anderson (135 millones de euros del Nottingham Forest) y Enzo Fernández (145 millones de euros del Chelsea).

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  • Un fichaje polémico

    El fichaje fue especialmente polémico: según lo que publicó el diario alemán Bild citando a la cadena ESPN, la directiva del Manchester City fue informada de la decisión del comité a principios del mes de julio. Sin embargo, el fallo no se anunció oficialmente hasta el pasado viernes.

    Se dice que el traspaso de Anderson se gestionó incluso antes de que se dictara el fallo condenatorio. Según los informes, el acuerdo se alcanzó el 2 de julio, y la firma oficial se produjo el 23 de julio. Pero incluso antes del anuncio oficial, el club fue informado del fallo condenatorio. Aun así, el fichaje siguió adelante.

    La estrella Enzo Fernández no fue contratada hasta septiembre. Poco después, se filtró el fallo. El Manchester City se negó a hacer comentarios cuando la cadena ESPN se puso en contacto con él.

    La Premier League también aludió a "procedimientos especiales y confidenciales" y se negó a hacer más comentarios. Desde el punto de vista deportivo, parece que este caso no ha tenido ningún impacto hasta ahora. El equipo del entrenador Enzo Maresca ha logrado un inicio de temporada perfecto, con victorias en sus cinco primeros partidos de la Premier League, y lidera la liga con tres puntos de ventaja sobre el vigente campeón, el Arsenal.

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  • Manchester City niega las acusaciones

    El club continúa negando con firmeza estas acusaciones. Y desde que los cargos se hicieron públicos en febrero de 2023, el club ha reafirmado su inocencia y ha anunciado su intención de recurrir cualquier condena.

    El Manchester City explicó en un comunicado: "El procedimiento de la Premier League sigue en curso. Algunos elementos clave continúan pendientes y permanecen estrictamente confidenciales".

    Y añadió: "La posición del Manchester City es firme e inamovible, y está en consonancia con el comunicado del club emitido en febrero de 2023". Además, el Manchester City acusó indirectamente a la Premier League de falta de imparcialidad. El club confió en un proceso justo durante ocho años y daba por hecho que los responsables de la liga actuarían "con independencia, integridad y sin ninguna influencia externa".

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