El fichaje fue especialmente polémico: según lo que publicó el diario alemán Bild citando a la cadena ESPN, la directiva del Manchester City fue informada de la decisión del comité a principios del mes de julio. Sin embargo, el fallo no se anunció oficialmente hasta el pasado viernes.

Se dice que el traspaso de Anderson se gestionó incluso antes de que se dictara el fallo condenatorio. Según los informes, el acuerdo se alcanzó el 2 de julio, y la firma oficial se produjo el 23 de julio. Pero incluso antes del anuncio oficial, el club fue informado del fallo condenatorio. Aun así, el fichaje siguió adelante.

La estrella Enzo Fernández no fue contratada hasta septiembre. Poco después, se filtró el fallo. El Manchester City se negó a hacer comentarios cuando la cadena ESPN se puso en contacto con él.

La Premier League también aludió a "procedimientos especiales y confidenciales" y se negó a hacer más comentarios. Desde el punto de vista deportivo, parece que este caso no ha tenido ningún impacto hasta ahora. El equipo del entrenador Enzo Maresca ha logrado un inicio de temporada perfecto, con victorias en sus cinco primeros partidos de la Premier League, y lidera la liga con tres puntos de ventaja sobre el vigente campeón, el Arsenal.