El domingo se jugará la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey, pero uno de los campeones no podrá estar presente. Por eso, se le ha pedido públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga.
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Antes de la final del Mundial entre España y Argentina, el campeón del mundo pide ayuda al presidente de EE. UU., Donald Trump
«¡Necesito ayuda, Donald Trump!», tuiteó el exdefensa Joan Capdevila, campeón del mundo con España en 2010. «Me acaban de comunicar que no puedo viajar con mis hijos a la final del Mundial porque me han denegado la solicitud de ESTA».
Se desconoce por qué se rechazó su ESTA, que permite a muchos europeos viajar sin visado hasta 90 días por turismo o negocios.
No es la primera vez en este Mundial que se impide la entrada a EE. UU. o Canadá a directivos o incluso a jugadores; el caso más famoso fue el del árbitro Omar Artan, que finalmente no pudo participar pese a haber sido designado por la FIFA.
Capdevila suplica: «¿Alguien puede ayudarme con esto?»
Los motivos para denegar una solicitud de ESTA son variados: antecedentes con las autoridades estadounidenses, razones de seguridad o penales, problemas de salud, datos falsos o incompletos, o dudas sobre el propósito del viaje.
A pesar de ello, Capdevila quiere hacer todo lo posible para asistir a la final. «¿Alguien puede ayudarme? No os hacéis una idea de lo mucho que me hacía ilusión estar allí con mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarlos», añadió.
«No puedo creer que no me dejen entrar a EE. UU. […] y que me vaya a perder un momento así con mis hijos, a quienes les encanta el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionar esto, le estaré agradecido de por vida».
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