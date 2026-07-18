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President Trump Attends a FIFA Reception In New YorkGetty Images News
Andreas Koenigl

Traducido por

Antes de la final del Mundial entre España y Argentina, el campeón del mundo pide ayuda al presidente de EE. UU., Donald Trump

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A Joan Capdevila, campeón del mundo, se le impidió entrar a Estados Unidos para jugar la final del Mundial, por lo que ahora ha pedido ayuda a Donald Trump.

El domingo se jugará la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en Nueva Jersey, pero uno de los campeones no podrá estar presente. Por eso, se le ha pedido públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervenga.

  • «¡Necesito ayuda, Donald Trump!», tuiteó el exdefensa Joan Capdevila, campeón del mundo con España en 2010. «Me acaban de comunicar que no puedo viajar con mis hijos a la final del Mundial porque me han denegado la solicitud de ESTA».

    Se desconoce por qué se rechazó su ESTA, que permite a muchos europeos viajar sin visado hasta 90 días por turismo o negocios.

    No es la primera vez en este Mundial que se impide la entrada a EE. UU. o Canadá a directivos o incluso a jugadores; el caso más famoso fue el del árbitro Omar Artan, que finalmente no pudo participar pese a haber sido designado por la FIFA.


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  • Capdevila suplica: «¿Alguien puede ayudarme con esto?»

    Los motivos para denegar una solicitud de ESTA son variados: antecedentes con las autoridades estadounidenses, razones de seguridad o penales, problemas de salud, datos falsos o incompletos, o dudas sobre el propósito del viaje.

    A pesar de ello, Capdevila quiere hacer todo lo posible para asistir a la final. «¿Alguien puede ayudarme? No os hacéis una idea de lo mucho que me hacía ilusión estar allí con mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarlos», añadió.

    «No puedo creer que no me dejen entrar a EE. UU. […] y que me vaya a perder un momento así con mis hijos, a quienes les encanta el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionar esto, le estaré agradecido de por vida».

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