Antes de Estados Unidos e Irán... Guerras históricas que tuvieron lugar en los estadios del Mundial

Mientras el mundo espera con expectación el Mundial de 2026, la crisis en torno a la participación de la selección iraní en Estados Unidos se perfila como el último capítulo del complejo entrelazamiento entre el deporte y la hostilidad política.

Pero este panorama no es nuevo; la historia de los Mundiales está repleta de casos en los que los países anfitriones se vieron obligados a hacer concesiones soberanas, o en los que los países visitantes impusieron una asfixiante vigilancia de inteligencia sobre sus jugadores, para garantizar que no se rebelaran en territorio enemigo.

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