«Antepone su ego al éxito del equipo»: Lothar Matthäus critica a Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial

El gol de Neymar de penalti en el décimo minuto del tiempo añadido fue solo un gol de honor. Matthäus critica lo que ocurrió justo antes y después de la ejecución.

Antes de lanzar, el jugador de 34 años presionó sin pausa al portero noruego Orjan Nyland, y tras marcar corrió hacia él y celebró de forma provocativa, pese a que Brasil aún necesitaba otro gol para avanzar.

El gol no llegó, así que la carrera de Neymar con la selección terminó sin gloria. El seleccionador, Carlo Ancelotti, lo había convocado, pese a su lesión, para darle una última oportunidad en el Mundial.

Neymar se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos y, al final, solo salió dos veces como suplente; sin embargo, aparte de su gol de penalti, no tuvo grandes momentos. Tras la eliminación ante Noruega, el jugador de 34 años anunció el fin de su carrera en la selección brasileña.