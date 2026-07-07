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NeymarGetty Images
Christian Guinin

Traducido por

«Antepone su ego al éxito del equipo»: Lothar Matthäus critica a Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial

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Tras la eliminación de Brasil del Mundial, Neymar afronta las duras críticas de Lothar Matthäus.

«Me alegro de que Brasil haya quedado eliminado. Ya no soporto más esos lamentos y esos gestos», afirmó el jugador con más partidos internacionales de la historia en su columna de Sky, donde criticó la actuación de la Seleção en la derrota 1-2 ante Noruega en los octavos de final del Mundial.

  • Matthäus criticó a Neymar por demorarse en lanzar el penalti que igualó el partido en los últimos minutos: «En lugar de disparar rápido, discutió con el portero. Así se nota que antepone su ego al éxito del equipo».

    Neymar ingresó en los últimos minutos del 0-0 contra Noruega y, poco después, vio cómo Erling Haaland, con dos goles en once minutos, eliminaba a Brasil del Mundial.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Neymar pone fin a su carrera en la selección nacional

    El gol de Neymar de penalti en el décimo minuto del tiempo añadido fue solo un gol de honor. Matthäus critica lo que ocurrió justo antes y después de la ejecución.

    Antes de lanzar, el jugador de 34 años presionó sin pausa al portero noruego Orjan Nyland, y tras marcar corrió hacia él y celebró de forma provocativa, pese a que Brasil aún necesitaba otro gol para avanzar.

    El gol no llegó, así que la carrera de Neymar con la selección terminó sin gloria. El seleccionador, Carlo Ancelotti, lo había convocado, pese a su lesión, para darle una última oportunidad en el Mundial.

    Neymar se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos y, al final, solo salió dos veces como suplente; sin embargo, aparte de su gol de penalti, no tuvo grandes momentos. Tras la eliminación ante Noruega, el jugador de 34 años anunció el fin de su carrera en la selección brasileña.

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