«Me alegro de que Brasil haya quedado eliminado. Ya no soporto más esos lamentos y esos gestos», afirmó el jugador con más partidos internacionales de la historia en su columna de Sky, donde criticó la actuación de la Seleção en la derrota 1-2 ante Noruega en los octavos de final del Mundial.
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«Antepone su ego al éxito del equipo»: Lothar Matthäus arremete contra Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial
Matthäus criticó a Neymar por demorarse en lanzar un penalti clave y discutir con el portero, lo que, según él, refleja que antepone su ego al equipo.
Neymar ingresó como suplente en los últimos minutos del 0-0 contra Noruega y, poco después, vio cómo Erling Haaland liquidaba el partido con dos goles en once minutos, eliminando a Brasil del Mundial.
- AFP
Neymar pone fin a su carrera en la selección nacional
El gol de Neymar de penalti en el décimo minuto del tiempo añadido fue solo un gol de honor. Matthäus critica las acciones que rodearon la ejecución.
Antes de lanzar, el jugador de 34 años presionó sin pausa al portero noruego Orjan Nyland, y tras marcar corrió hacia él y celebró de forma provocativa, pese a que Brasil aún necesitaba otro gol para avanzar.
Ese gol no llegó, así que la carrera de Neymar con la selección terminó sin gloria. El seleccionador, Carlo Ancelotti, lo había convocado, pese a su lesión, para darle una última oportunidad en el Mundial.
Neymar se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos y, al final, solo salió dos veces como suplente; sin embargo, aparte de su gol de penalti, no tuvo grandes momentos. Tras la eliminación ante Noruega, el jugador de 34 años anunció el fin de su carrera en la selección brasileña.
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