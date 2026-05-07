Ansu Fati elogia al «increíble» Lamine Yamal y habla sobre su futuro en el Barcelona tras su impresionante cesión en el Mónaco

Tras un periodo difícil en el Barcelona y una cesión irregular en el Brighton, Ansu ha encontrado su ritmo en el Mónaco. Con 11 goles entre la Ligue 1 y la Liga de Campeones esta temporada —uno cada 110 minutos—, el delantero admite que por fin se siente él mismo. Su fichaje por el Stade Louis II le ha dado la regularidad y los minutos de juego que le faltaban por sus problemas físicos.

«Me siento cómodo y lo estoy disfrutando. Hacía años que no jugaba con regularidad ni me sentía tan libre en el campo», explicó Ansu. «Ahora me divierto y me siento bien, que es lo que buscaba desde hace tiempo. Hacía años que no me sentía tan libre».



