Ansa: Vendido San Siro; investigados exconcejales del Ayuntamiento de Milán, además de directivos del Inter y del Milan

Nuevo capítulo en el culebrón de la cesión del estadio Meazza al Inter y al Milan.





La agencia Ansa informa de que esta mañana, martes 31 de marzo de 2026, se han llevado a cabo registros en el Ayuntamiento de Milán, en el M-I Stadio del Milan y el Inter y en los domicilios de antiguos directivos y asesores de ambos equipos, del director general de Palazzo Marino, Christiann Malangone, así como de los antiguos concejales Giancarlo Tancredi y Ada De Cesaris.





Los agentes del Núcleo de Policía Económica y Financiera de la Guardia de Finanzas de Milán han ejecutado así una orden del juez de instrucción Roberto Crepaldi, quien ha admitido una solicitud de los fiscales Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini y Giovanni Polizzi, coordinadores de la investigación sobre la venta de San Siro.







