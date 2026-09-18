La Fiscalía de Monza, dirigida por Claudio Gittardi, ha pedido el archivo del tramo de la investigación, remitido en los últimos meses por los fiscales de Milán, en el que estaban siendo investigados por concurso en fraude deportivo el ex designador arbitral Gianluca Rocchi, el ex supervisor del VAR Andrea Gervasoni y los ex árbitros de VAR Luigi Nasca y Rodolfo Di Vuolo. Lo informa la ANSA.
Getty Images
Traducido por
ANSA - Fiscalía de Monza: «Archivar la investigación sobre los árbitros por los “golpes” en la sala VAR»
El capítulo era el que afectaba a las llamadas "llamadas" a la sala VAR de Lissone en algunos partidos, entre 2024 y 2025.
Según la Fiscalía, de las actas de la investigación no han surgido conductas "de naturaleza fraudulenta" ni el "dolo" para la "alteración" de los resultados".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias