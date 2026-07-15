ANSA - Caso de los árbitros: se archiva el caso de Rocchi y el Inter; ahora, el expediente pasa a la justicia deportiva

El fiscal de Milán, Maurizio Ascione, firmó la solicitud de archivo del capítulo de la investigación sobre los árbitros que implica al responsable de designaciones, Gianluca Rocchi. Lo informa la agencia ANSA.





Tras reunirse ayer por la tarde con el fiscal adjunto Paolo Ielo y con el fiscal Marcello Viola, Tras las reuniones, el fiscal —que mañana pasará a la Fiscalía Europea— se convenció (o fue convencido, según la ANSA) de que las pruebas recabadas en casi dos años por fraude deportivo contra Rocchi —acusado de designar árbitros en connivencia con el Inter— no son suficientes para sostener un juicio.



