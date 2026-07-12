¡Ánimo, Thomas: estás en una semifinal del Mundial! Tuchel, seleccionador de Inglaterra, evita celebrar la nueva exhibición de Jude Bellingham, mientras Erling Haaland regresa a casa eliminado

Inglaterra ganó 2-1 en la prórroga. Si la victoria anterior fue de once comprometidos, esta fue de Bellingham y dieciséis más. Thomas Tuchel no estaba satisfecho y lo dijo tras el partido: calificó el juego de Inglaterra de malo y sin calidad técnica. Puede ser, pero ahora llega la semifinal del Mundial. Lo que importa son los resultados, no los métodos.

Antes del inicio se habló de retrasar el partido por el calor, palpable en el denso ambiente del sur de Florida. Inglaterra comenzó lenta y le faltó chispa en sus pases pese a dominar.

Aun así, Noruega se adelantó gracias a la fortuna: un centro de Andreas Schjelderup al segundo palo, destinado a Erling Haaland, golpeó el poste y entró en el 36’. Bellingham despertó a Inglaterra justo antes del descanso: controló, se adentró y remató al ángulo inferior con su pierna menos habitual tras un recorte de Anthony Gordon. Podría haber sido 2-1 al descanso cuando Bellingham habilitó a Harry Kane, pero al capitán le anularon el remate por fuera de juego.

Noruega salió más agresiva tras el descanso y, en un córner, Heggem remató al larguero; el VAR anuló el gol por empujón de Haaland a Anderson. En el 75, Ajer volvió a cabecear al travesaño. Inglaterra respondió con un pase de Saka que nadie acertó a rematar, y el partido se encaminó a la prórroga.

En la prórroga, el portero dejó vivo un disparo de Morgan Rogers y Bellingham aprovechó el rebote. A partir de ahí, Inglaterra se dedicó a defender: Dan Burn despejó lo que pudo y Jordan Pickford no tuvo que intervenir. Así, pese a las quejas de Tuchel, los ingleses avanzaron a semifinales.

GOAL repasa los ganadores y perdedores en el Miami Stadium, donde Inglaterra sacó carácter para citarse con Argentina el miércoles en Atlanta.