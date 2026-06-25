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«¡Animad al equipo, por favor!»: Rio Ferdinand critica la reacción negativa al empate de Inglaterra con Ghana en el Mundial
La ausencia de algunas estrellas desata el debate sobre la selección de la plantilla
Las críticas alcanzaron su punto álgido tras sugerir varios periodistas, entre ellos Kaveh Solhekol, de Sky Sports, que la ausencia de ciertos jugadores destacados podría haber costado la victoria a Inglaterra. El debate se centró en los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria para el Mundial, y Solhekol argumentó que jugadores como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Morgan Gibbs-White podrían haber aportado la chispa creativa necesaria para superar a la defensa de las Estrellas Negras en un partido considerado aburrido.
Los aficionados, que echaron de menos la «magia» de Palmer en el último tercio del campo ante Ghana, también se unieron a las críticas. Pese al revuelo, Tuchel se mantuvo firme en sus decisiones, aunque los medios destacaron su animada reacción en la banda.
Ferdinand pide calma ante las afirmaciones de que es un «genio»
Ferdinand usó las redes sociales para criticar el cambio de opinión sobre Tuchel: «Tras ganar a Croacia era un genio; tras el 0-0 con Ghana, eligió mal».
El 0-0 llegó tras la victoria 4-2 sobre Croacia que había silenciado a los escépticos.
Pero el 0-0 ante una resistente Ghana reavivó las críticas, y Ferdinand respondió con una petición contundente: «4 puntos: ¡relajaos y apoyad al equipo y al seleccionador, por el amor de Dios!».
Michael Owen aporta la visión del jugador.
Ferdinand no es la única exestrella de los «Three Lions» que pide calma. En un artículo para el Daily Mail, Michael Owen destaca que la plantilla se centra en lo positivo, pese a los titulares sensacionalistas. El exdelantero recuerda que la selección suma cuatro puntos en dos partidos, un arranque que antes del torneo habría parecido satisfactorio.
«Todos debemos calmarnos respecto a la reacción tras el empate sin goles ante Ghana. Yo he estado ahí y un partido tan temprano en el Mundial no cambia nada», afirmó Owen. «El miércoles me desperté entre mucha negatividad, pero creo que debemos poner las cosas en perspectiva.
¿Fue una actuación brillante? No. ¿Fue decepcionante? Por supuesto. Pero algunas reacciones hacen creer que las aspiraciones de Inglaterra se desmoronaron de la noche a la mañana. Tras jugar tres Mundiales, puedo asegurar que los torneos no funcionan así».
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La clasificación para la fase eliminatoria está al alcance de la mano
Inglaterra lidera el Grupo L y, gracias al formato de 48 equipos, sus cuatro puntos la acercan a la clasificación como uno de los mejores terceros. El equipo de Tuchel parte como favorito para ganar el grupo si consigue un resultado positivo ante Panamá el sábado. Mientras, Ghana y Croacia se juegan la otra plaza en un partido decisivo.