Guido Angelozzi, exdirector deportivo del Cagliari (ahora en el Spezia), habla de Marco Palestra, quien, tras su cesión en Cerdeña, fue traspasado por el Atalanta al Chelsea por una fortuna: «El Chelsea y el City llevaban un año siguiéndole la pista, siempre estaban en el estadio, tanto en Cagliari como en lospartidos fuera de casa —se lee en Sportmediaset—. Me llamaban constantemente, querían saberlo todo. Ya tenían los datos, pero querían saber más sobre su carácter y cualidades. Marco es una persona estupenda, muy inteligente y de muy buena gente. Se integró bien con sus compañeros en Cagliari y se ganó el cariño de todos».



