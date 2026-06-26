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Nuova grafica CM Palestra Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Angelozzi: «El Chelsea siempre iba al estadio a ver a Palestra, en casa y fuera»

M. Palestra
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Habla el exdirector deportivo del Cagliari

Guido Angelozzi, exdirector deportivo del Cagliari (ahora en el Spezia), habla de Marco Palestra, quien, tras su cesión en Cerdeña, fue traspasado por el Atalanta al Chelsea por una fortuna: «El Chelsea y el City llevaban un año siguiéndole la pista, siempre estaban en el estadio, tanto en Cagliari como en lospartidos fuera de casa —se lee en Sportmediaset—. Me llamaban constantemente, querían saberlo todo. Ya tenían los datos, pero querían saber más sobre su carácter y cualidades. Marco es una persona estupenda, muy inteligente y de muy buena gente. Se integró bien con sus compañeros en Cagliari y se ganó el cariño de todos».


  • Angelozzi añade: «El entrenador (Pisacane, nota del editor) lo vio y lo puso en campo al instante; es un gran jugador. Hace un año ya estaba listo para la Premier. Esperaba que fichara por el Inter; me dijo que iba a los nerazzurri».

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