Ángel Di María da su veredicto sobre que Cristian Romero herede la capitanía de Argentina mientras Lionel Messi se prepara para una emotiva despedida

Reflexionando sobre el cambio de liderazgo dentro del campamento de Argentina, Di Maria respaldó la decisión tomada por su exentrenador durante una aparición en SportsCenter.

Respaldando al defensa para que rinda con esa responsabilidad extra, Di Maria dijo: "Se lo merece. Creo que es una gran decisión de Scaloni y del cuerpo técnico. Se lo merece porque es un gran tipo. Tiene un gran temperamento para llevar el brazalete y estoy seguro de que hará un gran trabajo".

Instando a los aficionados a apoyar esta nueva era, el exextremo internacional añadió: "Me alegra que la gente siga apoyando a la selección porque seguro que nos seguirán dando alegrías".