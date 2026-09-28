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Ángel Di María da su veredicto sobre que Cristian Romero herede la capitanía de Argentina mientras Lionel Messi se prepara para una emotiva despedida
Scaloni confirma al nuevo capitán de Argentina
Scaloni ha nombrado oficialmente a Romero como el próximo capitán permanente de Argentina una vez que Messi ponga fin a su carrera internacional. El central de 28 años del Atlético de Madrid era anteriormente la tercera opción en el grupo de liderazgo, por detrás del legendario delantero y de Nicolas Otamendi. Ya ha tenido la oportunidad de liderar al equipo, al llevar el brazalete cuando los jugadores más veteranos no estuvieron disponibles ante Chile, así como en los amistosos contra Venezuela y Mauritania.
- Nicolo Campo
«Se lo merece»
Reflexionando sobre el cambio de liderazgo dentro del campamento de Argentina, Di Maria respaldó la decisión tomada por su exentrenador durante una aparición en SportsCenter.
Respaldando al defensa para que rinda con esa responsabilidad extra, Di Maria dijo: "Se lo merece. Creo que es una gran decisión de Scaloni y del cuerpo técnico. Se lo merece porque es un gran tipo. Tiene un gran temperamento para llevar el brazalete y estoy seguro de que hará un gran trabajo".
Instando a los aficionados a apoyar esta nueva era, el exextremo internacional añadió: "Me alegra que la gente siga apoyando a la selección porque seguro que nos seguirán dando alegrías".
El entrenador perfila una jerarquía clara en el vestuario
Scaloni se movió con rapidez para nombrar a Romero y garantizar una transición fluida, al tiempo que protegía la mentalidad ganadora arraigada en la plantilla. Al detallar el orden de capitanes de cara a los próximos partidos, Scaloni declaró a TyC Sports: "El capitán va a ser Cuti. Ya era el tercer capitán después de Leo y Ota. Está Emiliano [Martinez], que también puede llevar el brazalete. Rodrigo [De Paul], que no estará en estos dos partidos, también puede llevarlo. Lautaro [Martinez] puede llevarlo. Cuti es el indicado".
- Bildbyran
Argentina se prepara para un relevo histórico
El equipo de Scaloni se enfrentará a Bolivia y Burkina Faso antes de que Messi se ponga la camiseta de la selección por última vez frente a Benín el 6 de octubre. El duelo ante el conjunto africano servirá como un emotivo relevo generacional, ya que Romero asumirá oficialmente las responsabilidades sobre el césped. Ahora le espera una exigente prueba al inflexible defensor, que deberá mantener unos estándares altos y unir al vestuario sin el emblemático creador de juego a su lado.
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