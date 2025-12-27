+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX FinalGetty Images Sport
Salvador Pérez

Ángel Correa sería uno de los ambiciosos objetivos del Inter Miami para 2026

Después de una destacada temporada con Tigres, Ángel Correa ha despertado interés más allá de la Liga MX. A pesar de estar establecido en Monterrey y ser uno de los jugadores mejor pagados de la liga, reportes aseguran que el delantero argentino de 30 años está ahora en la mira del Inter Miami, ya que el club explora maneras ambiciosas de fortalecer su equipo de cara a la temporada 2026 de la MLS.

    Una temporada fuerte aumentó el valor de mercado

    El impacto de Correa en la Liga MX no ha pasado desapercibido. Después de una campaña impresionante con Tigres, en la que registró ocho goles y cuatro asistencias, el delantero argentino ha visto aumentar su valor, atrayendo el interés de clubes fuera de México. Inter Miami, los actuales campeones de la MLS Cup, están entre los que están siguiendo su situación mientras evalúan refuerzos de alto perfil de cara a 2026 - según Record.

    Interés de Inter Miami

    Un posible reencuentro con Lionel Messi se destaca como un factor clave que podría hacer que el destino en la MLS sea atractivo. Su relación de larga data en el equipo nacional de Argentina añade una dimensión personal a cualquier posible movimiento. Correa tiene 28 partidos internacionales con tres goles. 

    Uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX...

    La situación actual de Correa, sin embargo, favorece fuertemente a Tigres. Tiene contrato hasta 2030 y gana cerca de $4 millones anuales, lo que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX. Esas cifras por sí solas complican cualquier transferencia, especialmente dadas las limitaciones salariales y las reglas de plantilla en la MLS. Para que Tigres siquiera considere negociaciones, se tendría que hacer una oferta convincente. 

    Las Garzas buscan añadir un creador de juego

    Desde su llegada desde el Atlético de Madrid antes del Apertura 2025, Correa rápidamente se ha establecido como una figura central en el ataque de Tigres. Su pedigrí europeo, creatividad en el último tercio y liderazgo ayudaron a impulsar al club a la final de la liga y consolidaron su estatus como uno de los fichajes más influyentes en la historia del fútbol mexicano.

    En este momento, Correa parece cómodo en Nuevo León, y una salida a corto plazo parece poco probable. Mientras tanto, Inter Miami continúa explorando el mercado, con Giovanni Lo Celso -actualmente en el Real Betis- emergiendo también como un objetivo alternativo mientras el club planifica su próxima fase.

