El Al-Nassr sufrió una devastadora derrota por 4-0 ante el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos el martes. El resultado supuso un duro golpe para los campeones de la Saudi Pro League en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

También representó la derrota más abultada de la carrera de Ronaldo desde su llegada a Arabia Saudí. La dura caída provocó preguntas inmediatas sobre la preparación del equipo y el impacto general de su delantero estrella.

Sin embargo, el técnico Postecoglou no dejó pasar las críticas. El exentrenador de Tottenham y Nottingham Forest respaldó con firmeza a su jugador estrella durante una tensa rueda de prensa posterior al partido.