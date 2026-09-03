A lo largo de su carrera, Postecoglou ha trabajado con algunos de los nombres más importantes del fútbol. Ve esta última aventura en Riad como una oportunidad para entrelazarse en la narrativa histórica de Ronaldo.

«Cuando reflexiono sobre mi carrera, lo que más me llama la atención es que he tenido una suerte increíble de formar parte del camino de otras personas», explicó Postecoglou. «Cuando era jugador, Ferenc Puskas era mi entrenador, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y esa asociación, simplemente, ha sido increíble para mí porque soy una pequeña parte de la historia de ese hombre, una parte muy pequeña, pero una parte al fin y al cabo.

«Con los Socceroos, trabajé con posiblemente nuestro mejor jugador de todos los tiempos, Timmy Cahill, así que soy una pequeña parte de su historia. Sonny [Son Heung-min], el mejor jugador coreano de todos los tiempos, soy una pequeña parte de su historia.

«Así que no hay duda: Cristiano Ronaldo está aquí, y piensas que yo también puedo convertirme en una pequeña parte de su historia. Y no desde un punto de vista egoísta, sino por mi propio recorrido vital, por todo lo que quise hacer desde que era un niño; te vas asociando con estas personas por el camino. Eso fue parte del atractivo. No es que vayan a contar mi historia junto a la suya, pero yo puedo contar esa historia, y eso también formó parte de todo ello».