El gigante de la Liga Profesional de Arabia Saudí ha fichado al técnico australiano para iniciar una nueva era. Tras la marcha de Jorge Jesús, quien llevó al equipo a conquistar el título de liga, el Al-Nassr actuó con rapidez para contratar al exentrenador de la Premier League.

El club lo anunció en redes sociales, reafirmando su intención de mantener el dominio regional.

El club lo anunció en redes con el mensaje: «Ya es oficial: el Sr. Ange Postecoglou es el nuevo entrenador del Al-Nassr. Ha firmado por dos temporadas».

Se trata de su primer banquillo desde su paso por East Midlands, una oportunidad para reconstruir su imagen junto a uno de los mejores jugadores de la historia.