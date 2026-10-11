Anfield abre las puertas del infierno: ¿quedarán sin valor las victorias del Manchester City?

El Manchester City afronta uno de los partidos más delicados de la temporada, cuando visite al Liverpool en Anfield, el domingo, en un ambiente cargado de hostilidad e ira, después de que el caso de las infracciones financieras haya proyectado una sombra pesada sobre el club inglés y haya reabierto las heridas de la rivalidad histórica entre ambos equipos.

Y mientras el City lidera la tabla de la Premier League, se encuentra ante una batalla que va más allá de los límites del césped, tras haber sido declarado culpable de los cargos financieros en disputa y con la continuidad de los procedimientos legales que podrían determinar el destino de su temporada e incluso redibujar los contornos de la lucha por los títulos en Inglaterra.

El enfrentamiento ante el Liverpool no será solo una nueva prueba futbolística para el equipo del entrenador Enzo Maresca, que asumió el cargo como sucesor de Pep Guardiola, sino que será también la primera aparición del Manchester City en la liga desde que se emitió la decisión de la comisión independiente, en medio de las expectativas de un recibimiento hostil por parte de la afición de Anfield, que desde hace mucho tiempo ha visto a su rival como un adversario que se benefició de su superioridad económica en la pelea por los títulos.

Y si el Manchester City elaborara una lista de los estadios que preferiría no visitar en plena crisis actual, lo más probable es que Anfield encabezara esa lista, teniendo en cuenta la larga historia de tensión entre ambos clubes y el sentimiento acumulado entre los aficionados del Liverpool de que su equipo perdió títulos que podría haber conquistado.

El Liverpool terminó las temporadas 2013-2014, 2018-2019 y 2021-2022 en el segundo puesto por detrás del Manchester City, y la diferencia fue de un solo punto en las dos últimas de ellas, lo que convirtió la rivalidad entre ambas partes en uno de los pulsos domésticos más apasionantes de los últimos años, especialmente en el marco del duelo táctico e intelectual entre Guardiola y Jürgen Klopp.

La rivalidad no se limitó a los resultados y al rendimiento dentro del campo, sino que se extendió a acalorados debates entre aficionados sobre el impacto del poder económico del Manchester City en el equilibrio de la competición, según informó la corporación británica de radiodifusión BBC.

Sectores de la afición del Liverpool han seguido creyendo que su equipo habría podido cosechar más títulos de no ser por la superioridad económica de la que disfrutó su rival, una cuestión que se ha vuelto aún más sensible tras los últimos acontecimientos del caso relativo a las normas financieras de la Premier League.

En el lado opuesto, los seguidores del City insisten en que los éxitos logrados por su equipo llegaron como resultado de un trabajo deportivo sobresaliente, de la calidad de los jugadores y del nivel excepcional que ofrecieron los equipos que Guardiola construyó a lo largo de los años.

Pero el caso financiero ha dado a esta discrepancia una nueva dimensión, ya que la polémica ya no se limita a las comparaciones deportivas, sino que ha quedado ligada a la legitimidad de las circunstancias en las que se alcanzaron algunos de esos éxitos y a las decisiones que puedan emitirse al final del recorrido judicial.