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Andy Robertson se une a Kenny Dalglish en el exclusivo club de los 100 partidos como internacional mientras Escocia logra su primera victoria con Sebastien Pocognoli
Noche histórica para la capitana de Escocia
Escocia por fin puso en marcha su campaña 2026-27 de la UEFA Nations League con una vital victoria por 0-2 a domicilio en Skopie. Disputado en el Toshe Proeski Arena, el partido vio a Robertson convertirse en apenas el segundo jugador en la historia del fútbol masculino escocés en alcanzar las 100 internacionalidades, siguiendo los pasos de Dalglish (102).
En declaraciones a BBC Scotland después del pitido final, el exlateral izquierdo del Liverpool admitió: "Lo significa todo para mí, y lo significa todo para mi familia. Ya me he ido 100 veces; ¡tengo que compadecer a mi mujer! Ha sido un viaje increíble. Recuerdo mi primer partido, y desde entonces ha sido un proceso. Es emocionante para mí. Amo a este país, solo hay una persona antes que yo en el fútbol masculino que haya hecho eso, así que es un logro bastante especial".
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Persiguiendo a Dalglish en múltiples frentes
Adoptando un papel ofensivo inusualmente agresivo en el último tercio para la ocasión, Robertson firmó cuatro intentos en los primeros 13 minutos y bromeó: «¡Pensé que Kenny Dalglish iba a preocuparse por su récord goleador en los primeros minutos! ¡Tuve unos seis disparos! Me hicieron una bonita presentación; les dije que quería la victoria. Los chicos lo hicieron muy bien para conseguir la victoria, será algo especial para mí y mi familia».
El espectacular disparo con rosca de Kieron Bowie en el minuto siete marcó el tono del partido y supuso el primer gol internacional absoluto del delantero, además con estilo.
Drama y dominio en Skopje
Los visitantes controlaron el partido pese a la tensión defensiva de los últimos minutos después de que Scott McKenna viera la tarjeta roja directa. John McGinn transformó con calma un penalti en el minuto 69 tras una melé en el área, poniendo fin de manera efectiva a la resistencia de los locales. Esa sólida actuación supone un enorme alivio para una plantilla que se recupera de los reveses anteriores ante Eslovenia y Suiza, y demuestra que los jugadores están asimilando rápidamente las exigencias tácticas del nuevo cuerpo técnico.
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Pensando en el futuro en la Liga de Naciones
El pleno de puntos sitúa a Escocia en la tercera posición del Grupo B1 de la clasificación de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27. La atención se centra rápidamente en el partido en casa contra Eslovenia en Hampden Park del 6 de octubre. Ese encuentro de la cuarta jornada pondrá fin a la ventana de otoño antes de que la fase de grupos se reanude con el último doble compromiso en noviembre.
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