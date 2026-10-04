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imago-sport-1084103547.jpgBall Raw Images
Adhe Makayasa
Traducido por

Andy Robertson se une a Kenny Dalglish en el exclusivo club de los 100 partidos como internacional mientras Escocia logra su primera victoria con Sebastien Pocognoli

A. Robertson
Escocia
Macedonia del Norte vs Escocia
Macedonia del Norte
UEFA Nations League B

Andy Robertson celebró un hito histórico al convertirse en apenas el segundo jugador en alcanzar los 100 partidos con Escocia en la victoria del sábado en la Nations League. El capitán del Ejército del Tartán lideró a su equipo hacia un vital triunfo por 0-2 a domicilio ante Macedonia del Norte, dando al seleccionador Sebastien Pocognoli su primera victoria desde que asumió el mando de la selección nacional.

  • Noche histórica para la capitana de Escocia

    Escocia por fin puso en marcha su campaña 2026-27 de la UEFA Nations League con una vital victoria por 0-2 a domicilio en Skopie. Disputado en el Toshe Proeski Arena, el partido vio a Robertson convertirse en apenas el segundo jugador en la historia del fútbol masculino escocés en alcanzar las 100 internacionalidades, siguiendo los pasos de Dalglish (102).

    En declaraciones a BBC Scotland después del pitido final, el exlateral izquierdo del Liverpool admitió: "Lo significa todo para mí, y lo significa todo para mi familia. Ya me he ido 100 veces; ¡tengo que compadecer a mi mujer! Ha sido un viaje increíble. Recuerdo mi primer partido, y desde entonces ha sido un proceso. Es emocionante para mí. Amo a este país, solo hay una persona antes que yo en el fútbol masculino que haya hecho eso, así que es un logro bastante especial".

  • imago-sport-1084103617.jpgBall Raw Images

    Persiguiendo a Dalglish en múltiples frentes

    Adoptando un papel ofensivo inusualmente agresivo en el último tercio para la ocasión, Robertson firmó cuatro intentos en los primeros 13 minutos y bromeó: «¡Pensé que Kenny Dalglish iba a preocuparse por su récord goleador en los primeros minutos! ¡Tuve unos seis disparos! Me hicieron una bonita presentación; les dije que quería la victoria. Los chicos lo hicieron muy bien para conseguir la victoria, será algo especial para mí y mi familia».

    El espectacular disparo con rosca de Kieron Bowie en el minuto siete marcó el tono del partido y supuso el primer gol internacional absoluto del delantero, además con estilo.

  • Drama y dominio en Skopje

    Los visitantes controlaron el partido pese a la tensión defensiva de los últimos minutos después de que Scott McKenna viera la tarjeta roja directa. John McGinn transformó con calma un penalti en el minuto 69 tras una melé en el área, poniendo fin de manera efectiva a la resistencia de los locales. Esa sólida actuación supone un enorme alivio para una plantilla que se recupera de los reveses anteriores ante Eslovenia y Suiza, y demuestra que los jugadores están asimilando rápidamente las exigencias tácticas del nuevo cuerpo técnico.

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    Pensando en el futuro en la Liga de Naciones

    El pleno de puntos sitúa a Escocia en la tercera posición del Grupo B1 de la clasificación de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27. La atención se centra rápidamente en el partido en casa contra Eslovenia en Hampden Park del 6 de octubre. Ese encuentro de la cuarta jornada pondrá fin a la ventana de otoño antes de que la fase de grupos se reanude con el último doble compromiso en noviembre.

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