Andy Robertson habla sobre su futuro en el Liverpool y revela cuándo tomará una decisión definitiva

Tras el fracaso de su fichaje por el Tottenham en enero, se espera que varios clubes de renombre de toda Europa y de la Premier League compitan por su fichaje. La claridad es la prioridad para Robertson, que quiere tener claro su próximo destino antes de capitanear a su selección este verano.

«¿Tomaré una decisión antes del Mundial? Sí, sin duda lo haré», confirmó Robertson, según cita The Daily Mirror. «Por mi parte, tomaré una decisión antes del verano y siempre he tenido claro que no quiero que esto me pese. Creo que eso es importante, no creo que nadie quiera eso y todos estarían en la misma situación».

«Si te queda poco contrato y firmas uno nuevo, o sea lo que sea lo que estés haciendo, siempre quieres tenerlo resuelto antes de afrontar un gran torneo. Siempre he trabajado con ese objetivo y he sido coherente al respecto. Solo quedan ocho o nueve semanas, así que desde ahora hasta el final me sentaré con mi familia y veremos qué queremos».