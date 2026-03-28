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Andy Robertson habla sobre su futuro en el Liverpool y revela cuándo tomará una decisión definitiva
El capitán de Escocia se enfrenta a una decisión inminente
Con su contrato a punto de expirar al final de la temporada, el lateral izquierdo de 32 años busca claridad. Tras haber quedado relegado por detrás de Milos Kerkez en la jerarquía del equipo, dada la actual configuración táctica del Anfield, Robertson da prioridad a jugar con regularidad en el primer equipo ahora que se acerca al ocaso de su carrera.
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Evitar las distracciones en la escena internacional
Tras el fracaso de su fichaje por el Tottenham en enero, se espera que varios clubes de renombre de toda Europa y de la Premier League compitan por su fichaje. La claridad es la prioridad para Robertson, que quiere tener claro su próximo destino antes de capitanear a su selección este verano.
«¿Tomaré una decisión antes del Mundial? Sí, sin duda lo haré», confirmó Robertson, según cita The Daily Mirror. «Por mi parte, tomaré una decisión antes del verano y siempre he tenido claro que no quiero que esto me pese. Creo que eso es importante, no creo que nadie quiera eso y todos estarían en la misma situación».
«Si te queda poco contrato y firmas uno nuevo, o sea lo que sea lo que estés haciendo, siempre quieres tenerlo resuelto antes de afrontar un gran torneo. Siempre he trabajado con ese objetivo y he sido coherente al respecto. Solo quedan ocho o nueve semanas, así que desde ahora hasta el final me sentaré con mi familia y veremos qué queremos».
Aclarando los rumores sobre Parkhead
La opción más romántica sobre la mesa supone un regreso a Glasgow. Como seguidor del Celtic desde niño, a Robertson se le ha relacionado desde hace tiempo con un fichaje por los Hoops.
«No es algo de lo que quiera hablar (del Celtic)», admitió Robertson. «Obviamente, de niño estaba en el Celtic y tenía un abono de temporada, eso no es ningún secreto. Pero no es algo en lo que quiera entrar a fondo.
«Las opciones que tengo sobre la mesa en este momento se mantendrán en privado y así es como siempre lo he hecho. La gente puede hablar y se ha hablado mucho sobre ello, sobre dónde voy a ir a continuación. Lo he visto, pero ahora me mantengo al margen de todo eso».
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El fin de una era legendaria en Anfield
Si Robertson se marcha, lo hará como una auténtica leyenda del Liverpool. Desde que llegó procedente del Hull City hace nueve años, ha disputado 372 partidos y ha ayudado a los Reds a ganar nueve títulos, entre ellos una Liga de Campeones y dos títulos de la Premier League.